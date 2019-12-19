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    Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)

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    Зловмисники відправляли заборонені речовини під виглядом торгового бренду з логотипами крамниці - Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)
    Зловмисники відправляли заборонені речовини під виглядом торгового бренду з логотипами крамниці
    Фото: Нацполіція

    Поліція вилучила психотропи на суму понад 100 тисяч гривень

    Правоохоронці Шевченківського району столиці затримали групу осіб, які організували діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.  

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Спочатку ми затримали дівчину з забороненими речовинами. Далі, працюючи з отриманою інформацією, ми викрили ще одного учасника групи збувальників у момент, коли він збирався робити так звані «закладки». Згодом у квартирі підозрюваних ми провели обшук та затримали ще двох осіб, у яких вилучили психотропи на суму понад 100 тисяч гривень», - розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

    Він додав, що пакунки з психотропами організатор «бізнесу» реалізовував через інтернет-магазин та відправляв заборонені речовини під виглядом торгового бренду з логотипами крамниці.

    «Наркоділка», 1996 року народження, а також спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Організатором «бізнесу» виявився киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

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    Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)
    Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)
    Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)
    Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)
    Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)

    Фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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