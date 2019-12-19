Оперативники Києва викрили інтернет-магазин з продажу наркотиків (фото, відео)



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Зловмисники відправляли заборонені речовини під виглядом торгового бренду з логотипами крамниці Фото: Нацполіція

Поліція вилучила психотропи на суму понад 100 тисяч гривень

Правоохоронці Шевченківського району столиці затримали групу осіб, які організували діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Спочатку ми затримали дівчину з забороненими речовинами. Далі, працюючи з отриманою інформацією, ми викрили ще одного учасника групи збувальників у момент, коли він збирався робити так звані «закладки». Згодом у квартирі підозрюваних ми провели обшук та затримали ще двох осіб, у яких вилучили психотропи на суму понад 100 тисяч гривень», - розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Він додав, що пакунки з психотропами організатор «бізнесу» реалізовував через інтернет-магазин та відправляв заборонені речовини під виглядом торгового бренду з логотипами крамниці.

«Наркоділка», 1996 року народження, а також спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Організатором «бізнесу» виявився киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.