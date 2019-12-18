В Україні суд вперше виправдав людину за вирощування канабісу



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Інвалід першої групи Віталій Румянцев курив канабіс для полегшення болю у суглобах

Суд у справі про незаконне вирощування канабісу тягнувся два роки

В Україні на Миколаївщині у місті Вознесенськ суд вперше виніс виправдувальний вирок інваліду першої групи Віталію Румянцеву, якого звинувачували у незаконному вирощуванні канабісу.

Про це повідомляється на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ).

Зазначається, що суд тривав два роки.

«Обвинувачений курив марихуану, щоб полегшити біль у суглобах і для цього посадив у себе на ділянці вісім кущів конопель. На Румянцева доніс сусід. Поліція під час обшуку до восьми кущів докинула дикорослі коноплі і вісім кущів перетворилися в триста», - інформують правозахисники.

Відзначається, що Румянцева ледь не засудили на сім років, але в справу втрутилися юристи. Вони почали їздити на суди і зробили процес публічним.

Юристи поінформували, що пізніше Румянцева звинуватили в тому, що він вирощував 18 кущів - за це передбачена кримінальна відповідальність. Румянцев заперечував провину і своєю справою намагався привернути увагу до законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

«17 грудня 2019 року Вознесенський суд повністю виправдав Віталія Румянцева. Суд визнав неприпустимими докази, а факт вирощування саме 18 кущів недоведеним. Також суд погодився з доводом правозахисників про порушене право на захист», - йдеться в повідомленні.

Колишня керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла, кому треба «дякувати» за відсутність медичного канабісу. За її словами, голова МВС Арсен Аваков двічі блокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонено, до категорії речовин, обіг яких обмежено.

Діюча голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, що у Верховну Раду можуть подати новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Україні потрібно легалізувати медичний каннабіс.

Як повідомлялося, американська компанія вироблятиме в Україні продукти з канабісу.