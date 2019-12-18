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    Новини

    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)

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    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)
    Фото: пресцентр СБУ

    Наркотики спалили на спеціалізованому одеському підприємстві

    Служба безпеки України спалила близько 4,3 тонн наркотиків (оптові партії марихуани, кокаїну і героїну) загальною вартістю 100 млн доларів в Одесі. Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

    Наркотики спалили на спеціалізованому одеському підприємстві.

    Служба безпеки вилучила наркотики в межах протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів.

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    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)
    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)
    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)
    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)
    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)
    СБУ спалила 4,3 тонни наркотиків на $100 млн в Одесі (фото, відео)
    Фото: пресцентр СБУ

    Передача і спалення наркотиків відбувалися під наглядом спільної комісії СБУ і контролюючих органів, за участю представників громадськості та місцевих ЗМІ.

    Було спалено близько 3 тонн марихуани, 600 кг кокаїну, 700 кг героїну.

    СБУ Одеса наркотики
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