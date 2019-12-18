Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)



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Під час обшуку у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 г кокаїну Фото: СБУ

Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну

Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабандному переправленні та збуті оптових партій наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Групу наркоторгівців очолив уродженець однієї з країн Близького Сходу, який є власником розташованого у центрі столиці кальян-бару.

Зловмисники займалися незаконним переправленням наркотиків із-за кордону для продажу. Товар вони реалізовували клієнтам розважального закладу, а також продавали його через розгалужену мережу дилерів на території столичного регіону. Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну.

Під час обшуків у приміщенні кальян-бару та у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 грамів кокаїну, більш як 30 електронних сигарет з канабісом, а також ваги та пакувальний матеріал для збуту наркотиків.

Вартість виявленого товару на чорному ринку становить понад 700 тисяч гривень.

Наразі власнику закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.