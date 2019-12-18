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    Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)

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    Під час обшуку у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 г кокаїну - Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)
    Під час обшуку у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 г кокаїну
    Фото: СБУ

    Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну

    Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабандному переправленні та збуті оптових партій наркотичних засобів.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Групу наркоторгівців очолив уродженець однієї з країн Близького Сходу, який є власником розташованого у центрі столиці кальян-бару.

    Зловмисники займалися незаконним переправленням наркотиків із-за кордону для продажу. Товар вони реалізовували клієнтам розважального закладу, а також продавали його через розгалужену мережу дилерів на території столичного регіону. Щомісяця зловмисники продавали майже кілограм кокаїну.

    Під час обшуків у приміщенні кальян-бару та у помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 200 грамів кокаїну, більш як 30 електронних сигарет з канабісом, а також ваги та пакувальний матеріал для збуту наркотиків.

    Вартість виявленого товару на чорному ринку становить понад 700 тисяч гривень.

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    Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)
    Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)
    Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)
    Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)
    Власник кальян-бару у Києві «пригощав» відвідувачів кокаїном (фото)

    Наразі власнику закладу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

    СБУ Київ кримінал контрабанда наркотики злочин злочинець
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