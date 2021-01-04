Оприлюднено амбітні плани розвитку спортивної інфраструктури Києва

У Києві планується спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту

Бази для підготовки олімпійців, басейни в кожному мікрорайоні, спортивні парки – будівництво всього цього намічено проектом Генплану Києва

Проєктом Генерального плану Києва передбачено спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водноспортивного стадіону на Трухановому острові, водного стадіону в затоці Оболонь, а також Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази олімпійської та параолімпійської підготовки.

Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.

Загалом проєктом Генплану Києва передбачено збільшення місткості та кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже у два рази.

Зокрема, пропонується побудувати в кожному районі міста універсальні спортивні комплекси, а у житлових кварталах (мікрорайонах):

приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять площею 156,9 тис. кв. м,

спортивні зали загального користування (125,3 тис. кв. м площі підлоги), включаючи приміщення реабілітаційного призначення,

криті та відкриті басейни загального користування (115,3 тис. кв. м).

Крім того, заплановано будівництво в кожному мікрорайоні Києва:

багатофункціональних відкритих спортивних майданчиків,

спортивних споруд із комплексом тренажерів,

майданчиків для ігрових видів спорту.

На територіях рекреаційних лісів, прилеглих до житлової забудови, на Дніпровських островах та у прибережних зонах пропонується створити спортивні парки.

У планах також – будівництво спортивних об’єктів міського значення для підготовки спортсменів високого класу і проведення змагань національного та міжнародного рівня.

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