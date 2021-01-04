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    Оприлюднено амбітні плани розвитку спортивної інфраструктури Києва

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    У Києві планується спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту - Оприлюднено амбітні плани розвитку спортивної інфраструктури Києва
    У Києві планується спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту
    Фото з відкритих джерел

    Бази для підготовки олімпійців, басейни в кожному мікрорайоні, спортивні парки – будівництво всього цього намічено проектом Генплану Києва

    Проєктом Генерального плану Києва передбачено спорудження Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту – водноспортивного стадіону на Трухановому острові, водного стадіону в затоці Оболонь, а також Київської міської спортивної та реабілітаційно-оздоровчої бази олімпійської та параолімпійської підготовки.

    Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.

    Загалом проєктом Генплану Києва передбачено збільшення місткості та кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже у два рази.

    Зокрема, пропонується побудувати в кожному районі міста універсальні спортивні комплекси, а у житлових кварталах (мікрорайонах):

    • приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять площею 156,9 тис. кв. м,
    • спортивні зали загального користування (125,3 тис. кв. м площі підлоги), включаючи приміщення реабілітаційного призначення,
    • криті та відкриті басейни загального користування (115,3 тис. кв. м).

    Крім того, заплановано будівництво в кожному мікрорайоні Києва:

    • багатофункціональних відкритих спортивних майданчиків,
    • спортивних споруд із комплексом тренажерів,
    • майданчиків для ігрових видів спорту.

    На територіях рекреаційних лісів, прилеглих до житлової забудови, на Дніпровських островах та у прибережних зонах пропонується створити спортивні парки.

    У планах також – будівництво спортивних об’єктів міського значення для підготовки спортсменів високого класу і проведення змагань національного та міжнародного рівня.

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    Теги: Київ спорт водні види спорту будівництво басейн
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