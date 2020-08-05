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    Новий Генплан Києва: де побудують нові розважальні й офісні центри

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    Новий Генплан Києва: де побудують нові розважальні й офісні центри

    Пропонується розміщувати бізнес-центри, торгівельно-розважальні комплекси та площі комерційної нерухомості на лівобережжі та у віддалених районах правобережжя

    Згідно з проєктом нового Генерального плану Києва розміщення ділових і офісних бізнес-центрів, торгівельно-розважальних комплексів, об’єктів фінансової та банківської сфери, виставково-ярмаркової інфраструктури переважно здійснюватиметься на лівобережжі та у віддалених районах правобережжя. Це, як повідомили в комунальній організації «Київгенплан», передбачено у проєкті Генплану для забезпечення збалансування працезайнятості та розселення.

    «На сьогодні в Києві існує потреба у розширенні ринкової інфраструктури та площ комерційної нерухомості, - пояснив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький. - Планується збільшити площі сучасних логістичних центрів до 2,5-3,5 млн квадратних метрів шляхом формування територій складських комплексів, які розташовуватимуться на основних напрямках в’їздів до міста у приміській зоні. У результаті в Києві повинні сформуватися підприємницькі екосистеми, базовими елементами яких є сприятливе бізнес-середовище та інвестиційний клімат, учасники, котрі взаємодіють один з одним, та підприємницька культура».

    До 2040 року, за розрахунками розробників проєкту Генплану столиці, на малих підприємствах працюватиме близько 45% від загальної чисельності зайнятого населення у Києві; кількість малих підприємств збільшиться в 1,8 рази та досягне 400 одиниць на 10 тис. населення. Мале та середнє підприємництво мають зміцнити свої позиції не тільки в традиційних для них секторах (торгівля, транспорт), але і в високотехнологічній індустрії та сфері інновацій.

    Як повідомлялося, розробники проєкту Генплану Києва передбачили збереження домінуючого значення у композиції міста традиційного характеру історичної забудови та ландшафту центральної частини та інших історичних ареалів, а також ансамблів вул. Хрещатик, Володимирської, Андріївського узвозу та інших історичних вулиць.

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