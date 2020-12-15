Для святкування Нового року пропонують будинки з каміном та просторими приміщеннями для великої компанії

Кількість пропозицій приватних садиб, які власники згодні надати на новорічні свята, стрімко зросла

Орендувати будинок на Новий рік в Києві та Київській області буде недешево у порівнянні із звичайними цінами на добову оренду будинків. Зняти будинок буде по кишені хіба що великій компанії з близько 10 осіб.

Про це пише 100realty.ua

Кількість пропозицій

Наразі різко зросла кількість пропозицій приватних садиб, які власники згодні надати для святкування Різдва та Нового року. Є навіть приклади, коли на добову оренду виставлені будинки, які зазвичай пропонують для довгострокової оренди. Логіка власників така, що за 2 доби вони візьмуть з орендарів суму, яка дорівнює, або перевищую вартість місячної оренди будинку.

Згідно зі статистикою порталу «Столична нерухомість» 100realty.ua, кількість будинків, виставлених на добову оренду, зросла на 20% – до 80-100 оголошень. Багато авторів оголошень та власники додали окремі примітки та пропозиції, які стосуються святкування Нового року в будинку.

Вартість оренди

Зазвичай середня ціна на оренду будинку в Києві та Київській області коливається в межах 3500–8000 грн на добу. Усвідомлюючи, що оренда нерухомості на короткий термін найчастіше пов’язана зі святкуванням днів народження, ювілеїв, корпоративів, весіль, власники будинків до ціни оренди додають обов’язковий залог – 5-10 тис. грн. (в залежності від оздоблення будинку, меблі та техніки).

Але на період новорічних свят ціна добової оренди будинку зросла до 15-30 тис. грн/доба. За ці гроші пропонуються просторі помешкання з кількома спальнями, зоною барбекю, каміном та просторими приміщеннями для великої компанії. Нерідко власники згодні надавати будинок фактично не на одну, а на дві доби. Адже організатори новорічної вечірки потребують часу для її підготовки, а також не згодні на ранній підйом для того, щоб звільнити приміщення до 12-14 години, як це буває зазвичай в готелях.

Відпочинок у котеджних містечках

Серед пропозицій з добової оренди будинків є значна кількість оголошень, в яких пропонується відпочинок у котеджних містечках та заміських готельних комплексах. Окрім котеджу або будинку в оренду вони пропонують гостям за окрему платню новорічну розважальну програму, додаткові місця для дітей, святкову вечерю, новорічний салют.

Але за додаткові послуги доведеться значно доплатити: новорічна ніч в заміському комплексі обійдеться від 2 тис. до 5 тис. грн з однієї особи за умови, якщо гості орендують номер, будинок або котедж мінімум на 1 добу. Є й новорічні пакетні пропозиції: 4-6 тис. грн за відпочинок 3 дні/2 ночі та додаткова сплата за новорічну розважальну програму.