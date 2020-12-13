Українці торік найбільше інвестували в польську нерухомість серед іноземців

Головна мета придбання українцями квартир – вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань

У 2019 році громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир – це 37,6% від загальної кількості квартир, придбаних іноземцями в країні.

Про це повідомляє польське інформагентство PAP із посиланням на дані спеціалізованого порталу нерухомості gethome.pl.

Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців.

Зазначається, що вперше українці серед іноземців придбали найбільше квартир у Польщі у 2015 році, випередивши німців. Відтоді кількість придбаних українцями польських помешкань лише зростала.

Окрім України, також активно цікавляться польською нерухомістю в Білорусі й Росії. Загалом громадяни цих трьох країн придбали майже 4000 помешкань у 2019 році загальною площею понад 204 тисячі квадратних метрів. Статистики за 2020 рік gethome.pl поки не наводить.

За оцінкою експертів, іноземці найчастіше купують житло у великих містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. При цьому головна мета придбання українцями квартир – вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань.

Окрім цього, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками. У 2019 році міністерство внутрішніх справ Польщі видало громадянам нашої держави 270 дозволів на придбання загалом 53,3 гектара землі.

Зазначимо, карантин майже не вплинув на грошові перекази українських трудових мігрантів.