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    Економіка та фінанси

    Українці торік найбільше інвестували в польську нерухомість серед іноземців

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    <p>Окрім нерухомості, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками</p> - Українці торік найбільше інвестували в польську нерухомість серед іноземців

    Окрім нерухомості, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками

    Фото з відкритих джерел

    Головна мета придбання українцями квартир – вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань

    У 2019 році громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир – це 37,6% від загальної кількості квартир, придбаних іноземцями в країні.

    Про це повідомляє польське інформагентство PAP із посиланням на дані спеціалізованого порталу нерухомості gethome.pl.

    Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців.

    Зазначається, що вперше українці серед іноземців придбали найбільше квартир у Польщі у 2015 році, випередивши німців. Відтоді кількість придбаних українцями польських помешкань лише зростала.

    Окрім України, також активно цікавляться польською нерухомістю в Білорусі й Росії. Загалом громадяни цих трьох країн придбали майже 4000 помешкань у 2019 році загальною площею понад 204 тисячі квадратних метрів. Статистики за 2020 рік gethome.pl поки не наводить.

    За оцінкою експертів, іноземці найчастіше купують житло у великих містах: Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. При цьому головна мета придбання українцями квартир – вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань.

    Окрім цього, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками. У 2019 році міністерство внутрішніх справ Польщі видало громадянам нашої держави 270 дозволів на придбання загалом 53,3 гектара землі.

    Зазначимо, карантин майже не вплинув на грошові перекази українських трудових мігрантів.

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    Теги: Польща нерухомість земля іноземці українці житло квартира
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