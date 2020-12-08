Три ділянки і два особняки: у Гройсмана є «хутір» під Києвом (фото, відео)

У Гройсмана у котеджному містечку «Сонячна долина» два особняки

Земля та особняки записані на дружину та дочку Гройсмана

У 2020 році сім'я екс-прем'єра Володимира Гройсмана, який днями потрапив у корупційний скандал, обзавелася резиденцією в передмісті столиці. Як з'ясувало видання «Страна», у Гройсмана у котеджному містечку «Сонячна долина» знаходиться в селі Романків в Обухівському районі є цілий хутір.

Виходячи з даних державного кадастру, тут у сім'ї політика три земельні ділянки, загальною площею 91 сотка. Дві з них записані на молодшу дочку Христину, а одна - на дружину Олену.

Земельні наділи сім'ї Гройсмана розташовані на околиці містечка, нагадуючи хутір. Вони відгороджені одним височенним парканом. Така велика площа дуже сильно виділяється на тлі сусідніх ділянок. Територію з обох боків оточують рукотворні водойми. По периметру встановлено відеоспостереження. А при в'їзді в містечко - пост охорони.

У дворі багато сосен, декоративних дерев, а галявини встелені вічнозеленої травою.

Тут у сім'ї політика два особняки, схожих за архітектурою. Вони не розділені огорожею, а з'єднані між собою доріжками.

Особняки Гройсмана. Фото: Страна

Обидва будинки двоповерхові з панорамними вікнами від підлоги до стелі. Вони не тільки дозволяють насолоджуватися красою ландшафтного дизайну, а й заливають природним світлом внутрішній простір.

Біля одного з котеджів на задньому дворі є невеликий фонтан, а біля іншого - басейн.

За документами, більший особняк (618 кв. м) був куплений Оленою Гройсман у травні. Судячи з усього, він призначається для проживання Володимира, Олени та їхнього сина Давида (наймолодший з трьох дітей пари).

У хазяйському будинку передбачений гараж на дві машини. А ось у меншому будиночку є крите паркомісце для одного авто.

На гаражі встановлені сонячні батареї, дах льоху засаджений травою, а сміття сортується в три кольорових контейнери для різних типів відходів.

Як відомо, навколо Володимира Гройсмана днями розгорівся скандал. Журналіст-розслідувач Влад Сидоренко заявив, що скандальний забудовник Микитась засвідчив дачу хабаря Гройсману у вигляді нерухомості у житловому комплексі «Аристократи».

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