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    Київ виставив на продаж ще шість нежитлових об’єктів (список)

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    Інвестори можуть придбати комерційну нерухомість у Києві - Київ виставив на продаж ще шість нежитлових об’єктів (список)
    Інвестори можуть придбати комерційну нерухомість у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації відбудуться 21 грудня

    Департамент комунальної власності Київської міської держадміністрації запрошує потенційних інвесторів до участі в аукціонах з продажу об’єктів малої приватизації – нежитлових приміщень та будівель. Учасники мають можливість придбати комерційну нерухомість, розташовану в Голосіївському, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах міста Києва. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    За інформацією Департаменту, аукціони відбудуться 21 грудня 2020 року з продажу наступних об’єктів:

    1. Частина нежитлового приміщення (літ. «А») загальною площею 31,2 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 42-Г. 
    2. Нежитлове приміщення (літ. «А») загальною площею 21,5 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Північна, 14-А.
    3. Нежитлова будівля (літ. «А») загальною площею 20,9 кв. м, за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 22-Г. 
    4. Нежитлові приміщення (літ. «А») загальною площею 69,2 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 26-Б. 
    5. Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 13,0 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Івана Пулюя, 5. 
    6. Нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 719,3 кв. м, розташована за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 127. 

    Більш детальну інформацію про об’єкти продажу розміщено на порталі Департаменту комунальної власності.

    Департамент також закликає взяти участь в інших аукціонах з продажу об’єктів малої приватизації або оренди комунального майна територіальної громади міста Києва.

    Як повідомлялося, У Києві відбувся успішний запуск земельний торгів. Перший лот – ділянку площею 0,1800 га у Голосіївському районі – продано за 3,439 млн грн.

    Теги: Київ приватизація нерухомість КМДА
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