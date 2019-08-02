Озера в Голосієві стали помаранчевими через скид невідомої речовини (фото)



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У водоймах виявлено забруднюючу речовину помаранчевого кольору Фото: КП УЗН Голосіївського району

До каскаду Оріхуватських озер потрапила забруднююча речовина

Сьогодні, 2 серпня, виявлено скид невідомої забруднюючої речовини яскраво-помаранчевого кольору до каскаду Оріхуватських озер на території Голосіївського парку ім. М. Рильського через зливостік дощової каналізації. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва.

Про цю ситуацію працівниками підприємства невідкладно в телефонному режимі проінформовано:

оперативного диспетчера КП ШЕУ Голосіївського району м. Києва;

оперативного чергового Голосіївської РДА;

викликано наряд поліції;

чергового диспетчера Управління цивільного захисту КМДА;

адміністрацію НПП «Голосіївський»;

штаб комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Голосіївської районної в Києві державної адміністрації.

Комісією з питань ТЕБ та НС Голосіївської РДА вирішено направити зразки води на додаткове дослідження, першочергово перевірити найбільш ймовірні місця можливого скиду, розмістити попереджувальні оголошення біля озер.

Наразі виявити місце викиду забруднюючих речовин не вдалось, огляд мережі зливоприймача та ймовірних місць скидів продовжується.

Поряд з водоймою, де виявлено забруднюючу речовину помаранчевого кольору, розміщено попереджувальні оголошення.

Відділами поліції проводиться оперативне відпрацювання даної події.