  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В озері в Києві купалося лосеня (відео)

    • Розсилка
    Купання лося в озері - В озері в Києві купалося лосеня (відео)
    Купання лося в озері
    Фото: скріншот відео

    Як тільки тварина помітила людей, відразу ж вибігла з води і сховалася в лісі

    У Києві в районі житлового масиву Виноградар в озері купалося лосеня.

    Місцеві мешканці помітили лосеня в Синьому озері, повідомляється у групі «Виноградар» у Facebook.

    «Сьогодні на Синьому озері, під час занять фітнесом, ми бачили лося, правильніше сказати, лосеня. Ми займаємося і тут чуємо рибачок кричить: «Дівчатка, дівчатка, дивіться! Таке диво в межах міста рідко побачиш», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Очевидці встигли зняти купання лосеня на відео. Правда, як тільки тварина помітила людей, відразу ж вибігла з води і сховалася в лісі.

    Синє озеро — безстічне озеро на південній околиці Пуща-Водицького лісу, на західній околиці житлового масиву Виноградар. Найбільше з вододільних озер Києва. Це комфортне і популярне місце відпочинку серед жителів Виноградаря. Правда, купатися в ньому, як лосеня, не рекомендується.

    Читайте також
    Київ водойма тварини кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ