В озері в Києві купалося лосеня (відео)



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Купання лося в озері Фото: скріншот відео

Як тільки тварина помітила людей, відразу ж вибігла з води і сховалася в лісі

У Києві в районі житлового масиву Виноградар в озері купалося лосеня.

Місцеві мешканці помітили лосеня в Синьому озері, повідомляється у групі «Виноградар» у Facebook.

«Сьогодні на Синьому озері, під час занять фітнесом, ми бачили лося, правильніше сказати, лосеня. Ми займаємося і тут чуємо рибачок кричить: «Дівчатка, дівчатка, дивіться! Таке диво в межах міста рідко побачиш», - йдеться в повідомленні.

Очевидці встигли зняти купання лосеня на відео. Правда, як тільки тварина помітила людей, відразу ж вибігла з води і сховалася в лісі.

Синє озеро — безстічне озеро на південній околиці Пуща-Водицького лісу, на західній околиці житлового масиву Виноградар. Найбільше з вододільних озер Києва. Це комфортне і популярне місце відпочинку серед жителів Виноградаря. Правда, купатися в ньому, як лосеня, не рекомендується.