Падіння попиту на нерухомість через зміцнення гривні тимчасове - Вавриш



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Девелопер Андрій Вавриш очолює компанію SAGA Development

Андрій Вавриш заявив, що Україна стоїть на порозі значного фінансово-економічного зростання

Підвищення міжнародних кредитних рейтингів України, поступове зниження облікової ставки Нацбанку та ряд інших макроекономічних чинників створюють позитивний фон для розвитку ринку нерухомості України. Про це в ході III RED Forum розповів девелопер Андрій Вавриш, який очолює компанію SAGA Development.

«Ми бачили, що через зміцнення гривні відбулося велике падіння попиту. Це тимчасове явище, воно має обмежений ресурс впливу. Глобально ми стоїмо на порозі значного фінансово-економічного зростання», – переконаний він.

Серед сприятливих для ринку нерухомості макроекономічних чинників підприємець назвав прогнозоване зростання ВВП України на 50% протягом наступних 4 років, плани уряду щодо залучення 50 млрд доларів іноземних інвестицій за 5 років, рекордні показники експорту зернових у 2019 році та перспективи зростання IT-сектору до 240 тис. робочих місць, половина яких буде зосереджена в Києві. При цьому очікуваний грошовий обіг галузі, за прогнозами, складе 8,4 млрд доларів до 2023 року.

«Це дуже велика частка нашого ВВП. Вже зараз IT – другий в Україні кластер за обсягами надходження валютної виручки. Це означає, що ми переходимо від індустріальної до креативної економіки. І вона запускає велику кількість принципових змін, які дають можливість розвивати не тільки попит на нерухомість, на нові професії, нові робочі місця, але й також відразу мати всередині нашої країни зарплати світового рівня», – зауважив Вавриш.

За його прогнозами, лише айтішники протягом наступних 5 років забезпечать попит на 2 млн кв. метрів житла в Києві.

Важливе значення має зниження Міністерством фінансів ставки 4-річних облігацій внутрішньої державної позики до 13,3%. На думку девелопера, це дозволить суттєво знизити вартість запозичень, що, в свою чергу, створює передумови для зниження ставок за іпотечними кредитами до 12-14% річних протягом 1-2 років.

Нагадаємо, що за словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, уряд сподівається на зниження ставок за іпотечними кредитами до 10-12% вже в 2020 році.