Пальчевського висунули в мери просто на зустрічі з виборцями на Оболоні



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Пальчевський на зустрічі з виборцями Оболонського району

Пальчевський обговорював с жителями Оболоні проблеми району

В Оболонському районі місцеві жителі на зустрічі у дворі попросили Андрія Пальчевського взяти участь у виборчій кампанії. Про це повідомляє сайт політика.

Пальчевський обговорював с жителями Оболоні проблеми району і під час діалогу громадськість висловила бажання делегувати йому право представляти їхні інтереси на посаді міського голови.

Пальчевський погодився на цю пропозицію та заявив: «Я довго вагався, чи йти в мери. Але, здається, прийшов час взяти відповідальність на себе. Зараз я бачу, що нам вдалося зібрати команду професіоналів, які можуть зробити місто успішним і зручним для життя».

Також Пальчевський окреслив цілі, які ставить перед собою та своєю командою:



«Мене надихає ваша підтримка. І повірте, я її дуже ціную. Ми йдемо у владу, для того, щоб змінювати місто. Для цього ми відкриватимемо нові станції метро - щороку. Нові дитячі садки - щороку. Нові розв'язки - щороку. Нові лікарні - щороку. І це не фантазії», - звернувся він до людей.



Нагадаємо, згідно з соціологічними дослідженнями Андрій Пальчевський претендує на вихід до другого туру виборів мера Києва.