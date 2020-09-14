«Містична історія»: Кличко розповів, як у нього опинився телефон супутниці Пальчевського



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Супутниця Андрія Пальчевського забулася в кафе у центрі столиці свій мобільний телефон

«Дедуктивним методом» мер Києва встановив, що телефон належить супутниці Андрія Пальчевского

Супутниця потенційного кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського забулася в кафе у центрі столиці свій мобільний телефон. Персонал закладу віддав гаджет чинному міському голові Києва Віталію Кличку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Гуляв ввечері на Ярославовому валу. Побачив у кафе одну цікаву парочку...Коли повертався назад, кафе зачинялося і вибіг на тротуар офіціант в пошуках клієнта, що забув телефон. І довірив мені, як меру міста, відшукати власника», – розповів Кличко.

«Дедуктивним методом» мер Києва встановив, що це телефон супутниці Андрія Пальчевского.

«Шановний абоненте, ваш апарат повернуть. Зверніться на лінію 15-51», – підсумував Кличко «містичну історію старого Києва».

До слова, «Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства.

Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.

Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.

Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука.

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