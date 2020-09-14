«Містична історія»: Кличко розповів, як у нього опинився телефон супутниці Пальчевського
«Дедуктивним методом» мер Києва встановив, що телефон належить супутниці Андрія Пальчевского
Супутниця потенційного кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського забулася в кафе у центрі столиці свій мобільний телефон. Персонал закладу віддав гаджет чинному міському голові Києва Віталію Кличку.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Гуляв ввечері на Ярославовому валу. Побачив у кафе одну цікаву парочку...Коли повертався назад, кафе зачинялося і вибіг на тротуар офіціант в пошуках клієнта, що забув телефон. І довірив мені, як меру міста, відшукати власника», – розповів Кличко.
«Дедуктивним методом» мер Києва встановив, що це телефон супутниці Андрія Пальчевского.
«Шановний абоненте, ваш апарат повернуть. Зверніться на лінію 15-51», – підсумував Кличко «містичну історію старого Києва».
До слова, «Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства.
Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.
Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.
Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.
Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука.