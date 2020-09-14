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    «Містична історія»: Кличко розповів, як у нього опинився телефон супутниці Пальчевського

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    Супутниця Андрія Пальчевського забулася в кафе у центрі столиці свій мобільний телефон - «Містична історія»: Кличко розповів, як у нього опинився телефон супутниці Пальчевського
    Супутниця Андрія Пальчевського забулася в кафе у центрі столиці свій мобільний телефон

    «Дедуктивним методом» мер Києва встановив, що телефон належить супутниці Андрія Пальчевского

    Супутниця потенційного кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського забулася в кафе у центрі столиці свій мобільний телефон. Персонал закладу віддав гаджет чинному міському голові Києва Віталію Кличку.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Гуляв ввечері на Ярославовому валу. Побачив у кафе одну цікаву парочку...Коли повертався назад, кафе зачинялося і вибіг на тротуар офіціант в пошуках клієнта, що забув телефон. І довірив мені, як меру міста, відшукати власника», – розповів Кличко.

    «Дедуктивним методом» мер Києва встановив, що це телефон супутниці Андрія Пальчевского.

    «Шановний абоненте, ваш апарат повернуть. Зверніться на лінію 15-51», – підсумував Кличко «містичну історію старого Києва».

    До слова, «Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства.

    Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

    Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.

    Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.

    Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука. 

     Читайте також: 
    Віталій Кличко Київ телефон мер жінка гаджет Андрій Пальчевський
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