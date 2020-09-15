ЗМІ: У Пальчевського бізнес у Москві, його партнери – рейдери з ОРДЛО



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Андрій Пальчевський претендує на посаду мера Києва

Виборча кампанія Пальчевського може виявитися найдорожчою за підсумками виборів

Журналісти Bihus.info знайшли у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського бізнес у Москві, зв'язки з рейдерами і бізнесом ОРДЛО, а також політтехнолога Вадима Столара у «штабі». Про це йдеться в розслідуванні «Пальчевський PRO: російський бізнес, зв'язки з окупантами й команда привидів».

Головний бізнес-актив Пальчевського в Україні - медична клініка Eurolab. До 2010 року Пальчевський володів нею безпосередньо разом з бізнес-партнером з РФ Олексієм Кириловим. Зараз клініка формально переписана на британську фірму Eurolab Services LLP. Вона, своєю чергою, зазначають журналісти, належить глухому офшору з Карибських островів Amerton Group Limited.

«Ця Карибська офшорка, крім Пальчевського, обслуговує виключно російський бізнес і непростий. Наприклад, компанії Віталія Кочеткова. Це відомий виходець з криміналу, якого називають мало не господарем Уралу», — йдеться у розслідуванні.

Там же, в активах Amerton Group Limited, журналісти знайшли чинну компанію Пальчевського з офісом у Москві. На одному з документів Amerton Group Limited автори розслідування виявили підпис, який, ймовірно, належить Андрію Наумову. Раніше він був юристом Eurolab, тепер очолює благодійний фонд Пальчевського. Паралельно Наумов управляє двома компаніями. Їхні керівники - жителі Донецька Дмитро Мурахвер і Павло Малик. За даними Bihus.info, обидва працюють на одіозного суддю Артура Ємельянова: «Ці три прізвища найчастіше згадуються в історіях рейдерських захоплень за підтримки судових рішень». Мурахвер володіє кількома готелями в окупованому Криму і мережею продуктових супермаркетів на Донбасі, захоплених у період російської окупації.

«Довірена людина Пальчевського одночасно працює з Пальчевським і з групою одного з найвідоміших рейдерів в історії країни. Обслуговує в одному пакеті Пальчевського і російський бізнес», - йдеться у розслідуванні.

За інформацією Bihus.info, основний фінансовий донор кампанії Пальчевського - нардеп від ОПЗЖ, київський «наглядач» Вадим Столар. Виборчу кампанію замість Пальчевського веде близький до Столара політтехнолог Сергій Влащенко, син телеведучої з каналу Медведчука Наталії Влащенко, зазначають журналісти. Сергій Влащенко чи не щодня приїжджає додому до Пальчевського, що на вулиці Шовковичній у Києві.

Сам кандидат у мери межі квартири практично не покидає: зрідка виїжджає на телеефіри, у свою клініку або на фотосесії. «2 тижні спостерігали, як Пальчевський веде свою передвиборчу кампанію. Ніяк. За межами телевізора немає ніякої активності. Здається, що Партія Пальчевського - це такий величезний рекламний міхур, тому що він постійно сидить вдома. Так, тут іноді бувають зустрічі, які й показують, хто цей міхур для вас надуває», — сказав ведучий проєкту «Наші гроші» Денис Бігус.

При цьому виборча кампанія Пальчевського може виявитися найдорожчою за підсумками виборів. За оцінкою аналітика руху «Чесно» Ігоря Фещенка, агітація вже обійшлася як мінімум у 10 млн грн. При цьому у його партії немає офісу, співробітників і грошей на рахунках.

«Партії «Перемога Пальчевського» ще в травні не існувало. Її купили влітку під проєкт. До відома, купити партію - це як купити звичайну ТОВку, але дорожче. Купили, перейменували й розвісили (на біл-бордах. — Ред.) перемагати», — йдеться в розслідуванні.

До слова, «Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства.

Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.

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