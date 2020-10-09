Пандемія штовхає до інновацій: на київському форумі обговорили тендеції Smart City-2021



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V Міжнародний форум Kyiv Smart City Forum 2020 пройшов в онлайн-форматі

У Києві пройшов найбільший онлайн-форум з інновацій

8 жовтня в Києві відбувся V Міжнародний форум Kyiv Smart City Forum 2020. Хедлайреном форуму була американська підприємиця, інвесторка, засновниця і генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг.

На форумі, що пройшов в онлайн-форматі, презентували тенденції Smart City-2021:

Збільшення використання штучного інтелекту та машинного навчання

Швидше підключення для всіх

Блокчейн-безпека

Аналітика стане конкурентною перевагою

Безпека у місті

Розвиток розумної інфраструктури

Розширення інфраструктури для електромобілів.

Під час форуму директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, експерт зі smart city-технологій Юрій Назаров зазначив, що на Україну чекають інновації у ключових галузях. «Розвиток телемедицини з використанням датчиків, які будуть аналізувати стан здоров'я, використання штучного інтелекту й блокчейну у всіх сферах життя: безпілотний транспорт, поведінкова аналітика, використання 5G для онлайн-стріму потоків на вулицях і у приміщеннях, а також моделювання навчання під потреби учнів та максимальне використання датчиків у нашому повсякденному житті для розвитку розумних міст», — сказав він.

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив: «Ми хочемо за три роки побудувати найзручнішу державу в Європі з точки зору взаємодії людини й бізнесу з державою. Для цього треба відцифрувати усі державні послуги, навчити людей базовій цифровій грамотності й покрити країну інтернет-інфраструктурою».

Ренді Цукерберг зазначила, що пандемія змусила багато галузей змінюватися. «Дуже багато галузей не мали необхідності змінюватися. Вони працювали по інерції. А тут раптом ми повинні оновлюватися. Тепер можна охопити своїм бізнесом тисячі людей, не виходячи з дому. Ми маємо зрозуміти, що у майбутньому працевлаштування буде гібридним, все більше людей працюватимуть віддалено», — вважає вона.

На форумі також виступив засновник CRA & Associates, член Консультативної ради GO SMART Чарльз Рід Андерсон (Сінгапур). Він зазначив, що світу потрібно бути готовим до наступних хвиль Covid. «І, скоріше за все, нам доведеться звикати до того, що нові технології відстежують наше пересування й контакти. Це буде додатковою хвилею інновацій, і ми змушені це робити, щоб убезпечити всіх та кожного. Наступні 20 місяців будуть божевільними, але це створить фантастичні додаткові можливості», — прогнозує експерт.