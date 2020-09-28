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    На форумі в Києві Ренді Цукерберг розповість про інновації в нових реаліях

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    Ренді Цукерберг - хедлайнер Kyiv Smart City Forum 2020&nbsp; - На форумі в Києві Ренді Цукерберг розповість про інновації в нових реаліях
    Ренді Цукерберг - хедлайнер Kyiv Smart City Forum 2020 

    Сестра Марка Цукерберга вперше виступить на українському форумі

    Хедлайнером V Міжнародного форуму Kyiv Smart City Forum 2020, що відбудеться 8 жовтня в онлайн-форматі, буде американська підприємиця, інвесторка, засновниця і генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг.

    Вона розкриє тему інновацій в сучасних реаліях:

    • які інновації ви використовуєте, щоб зробити свій бізнес успішним,
    • які стратегії вибирають компанії в США, щоб домогтися успіху в нових реаліях,
    • як створити середовище для успішного розвитку творчих індустрій,
    • розвиток креативної економіки, нові тенденції в контексті актуальних викликів.

    Впровадження нових технологій стало особливо актуальним, коли світ зіткнувся з пандемією Covid-19. Бізнес змушений переходити в цифровий формат, міняти операційне управління. Все більше підприємців - як виробників, так і фахівців сфери послуг - пропонують віртуальні моделі замість традиційних форм діяльності.

    Світові експерти вважають, що зараз наступають «золоті часи» для стартаперів-розробників інноваційних технологій, які розуміють потреби і інтереси сучасної людини.

    Ренді Цукерберг визнана одним з провідних експертів у світі з технологій та нових бізнес-трендів. Вона вперше виступить на українському форумі. У вітчизняних підприємців і стартаперів є унікальна можливість послухати сестру Марка Цукерберга в режимі реального часу. Це буде цікаво і корисно не лише бізнесменам-початківцям, але й досвідченим підприємцям, які хочуть прокачати свої навички, підвищити продуктивність і дізнатися про нові світові тренди.

    Нагадаємо, на форумі також виступлять спікери з найбільш технологічних країн світу - Нідерландів, Сінгапуру, Іспанії, Англії, США, Німеччини. Світові експерти представлять реальні кейси та рекомендації з технологій, які допомагають адаптуватися бізнесу під час непередбачених ситуацій.

    «Главком» - інформаційний партнер форуму.

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    Київ бізнес технології Kyiv Smart City
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