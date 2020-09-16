Експерти з найтехнологічніших країн світу виступлять на Kyiv Smart City Forum



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Хедлайнером Kyiv Smart City Forum 2020 стане американська підприємиця та генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг

Експерти з найуспішніших та найрозвиненіших країн світу поділяться досвідом впровадження smart-технологій на V Міжнародному онлайн-форумі Kyiv Smart City 2020, що відбудеться у Києві 8 жовтня.

Спікер від Сінгапуру - Чарльз Рід Андерсон, засновник CRA&Associates (IoT&Smart Cities), член Консультативної ради Go Smart (глобальна організація smart міст), старший радник IoT, McKinsey&Company. До нього звертаються політичні установи з усього світу, адже Чарльз володіє унікальним талантом передчуття ринкових змін і є одним з провідних новаторів у сфері технологічних рішень найрозумнішого міста планети.

«Розумна нація» - це національна програма Сінгапуру, в межах якої і держава, і бізнес, і громадянське суспільство розробляють та впроваджують високотехнологічні процеси для підвищення якості життя. На Kyiv Smart City Forum Чарльз Рід Андерсон поділиться своїм досвідом визначення ключових драйверів на сучасному ринку, які здатні не тільки відновити реалізацію smart ініціатив, а й прискорити темпи міських змін в умовах COVID-19.

Про шляхи розвитку smart-міста в умовах пандемії на прикладі Амстердаму розповість нідерландський архітектор та урбаніст Том ван Арман, засновник та директор дизайнерського агентства розумних міст «TAPP».

На прикладі столиці Нідерландів спікер продемонструє, як технологія комп’ютерного бачення (створення машин для виявлення та визначення об’єктів) допомагає безпечно збирати, обробляти, зберігати та ділитись інформацією з громадськістю в реальному часі. Оперативно зібрані дані допомагають при ухваленні рішень, спрямованих на підтримку «просторового здоров’я» парків, площ, набережних зон та інших міських просторів.

В «розумних містах» існує система, де між собою пов’язані люди, суспільство, інформація та комунікаційні технології. Такі міста створюють технологічну платформу, яка дозволяє мешканцям, підприємствам та владі працювати й керувати містом спільно. Услід за мегаполісами такі системи активно впроваджують і невеликі міста. Одне з таких – Валенсія, Іспанія.

Про реалізацію концепції «розумного міста» у Валенсії розповість Рамон Феррі Торно - керівник місцевого підрозділу smart city.

Хедлайнером Kyiv Smart City Forum 2020 стане американська підприємиця, інвесторка, засновниця та генеральна директорка Zuckerberg Media Ренді Цукерберг.

Kyiv Smart City Forum - одна з головних подій Східної Європи, присвячених популяризації smart city – технологій. Вперше в Україні такий масштабний форум відбудеться на одній платформі в режимі реального часу. Більш детальну інформацію про програму та спікерів можна знайти на сайті: forum.kyivsmartcity.com.

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