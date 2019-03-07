  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пандочки і фотосесія: на Співочому полі привітають жінок зі святом

    • Розсилка
    Першим десяти відвідувачкам фестивалю подарують м'які іграшки - Пандочки і фотосесія: на Співочому полі привітають жінок зі святом
    Першим десяти відвідувачкам фестивалю подарують м'які іграшки

    На відвідувачок Фестивалю гігантських китайських ліхтарів 8 березня чекає сюрприз

    Організатори Фестивалю гігантських китайських ліхтарів, який зараз проходить на столичному Співочому полі, вирішили зробити сюрприз жінкам до 8 березня. Першим десяти відвідувачкам фестивалю подарують м'які іграшки - милих китайських пандочок. А також серед гостей будуть розіграні 3 сертифікати на фотосесію. Про це повідомили організатори фестивалю.

    «Ми знаємо, як важливо робити приємні сюрпризи для наших жінок. Всі люблять м'які іграшки, а ще більше - професійні фотосесії, тому свято 8 березня – хороша нагода їх порадувати. Упевнений, що сама виставка нікого не розчарує. Ми намагаємося кожен захід зробити особливим для киян і гостей столиці», - сказав організатор фестивалю, директор компанії-оператора Співочого поля Денис Погорілко.

    У святковій програмі заходу - виступ китайських артистів, фаєр-шоу, тематичні конкурси та вікторини.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Пандочки і фотосесія: на Співочому полі привітають жінок зі святом
    Пандочки і фотосесія: на Співочому полі привітають жінок зі святом
    Пандочки і фотосесія: на Співочому полі привітають жінок зі святом
    Пандочки і фотосесія: на Співочому полі привітають жінок зі святом

    Нагадаємо, що Україна стала першою у Східній Європі, де стартував Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Масштабні інсталяції з яскравих вогнів вже встигли побувати в 40 країнах світу. На відвідувачів чекає гігантський дракон, сади панд, слони і фламінго. Над кожною інсталяцією працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

    Помилуватися композиціями можна буде до кінця березня.

    Час роботи виставки: з 17:00 до 23:00.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Фестивалю гігантських китайських ліхтарів.

    Читайте також
    Київ свята фестиваль кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ