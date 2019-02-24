Одеса готується відсвяткувати Масляну: фестивалі, народні гуляння, концерт, частування



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У парку Шевченка пройдуть масляні гуляння: фестивалі «Лавка майстрів», «Засіки», конкурси, вікторини, концерт, хороводи та частування крафтовою продукцією

8-10 березня 2019 року в Центральному міському парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка відбудеться 6-й Всеукраїнський фестиваль-ярмарок «Лавка майстрів», приурочений святу Масляної.

Час проведення: з 11:00 до 19:00.

Також у ці дні будуть проходити фестиваль крафтової продукції і фестиваль домашньої випічки та консервації «Засіки».

Гостям свята представлять свої товари майстра hand made і виробники текстильної промисловості з різних регіонів України. Виробники крафтової продукції запропонують напої та частування.

Протягом трьох днів на сцені «Ракушка» будуть проходити конкурси і вікторини з призами, святковий концерт, зустрічі з ді-джеєм.

10 березня з 15:00 до 17:00 всі охочі зможуть взяти участь в естафетах, спортивних заходах і конкурсах. Організатор - комунальна організація «Спорт для всіх».

О 17:00 відбудеться свято проводів зими з хороводами, піснями і обрядом спалення опудала Масляної.

Організатори заходу: КП «Парки Одеси», ГО «Рада Миру».

Контактні телефони: 0674228075, 0666977873, 0732259990