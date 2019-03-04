Цьогоріч у Києві на Великдень не буде фестивалю писанок



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Великодня виставка на Софійській площі у Києві, 5 квітня 2018 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На Софійській площі відбуватиметься реконструкція

Цього року у Києві на Великдень не буде традиційного фестивалю писанок. Про це повідомили організатори фестивалю проект Folk Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

«Інформуємо вас щодо проведення проекту «Писанка Арт-Фест». Цього року фестиваль бере «тайм-аут», - йдеться в повідомленні.

Таке рішення пов’язано з тим, що локацію фестивалю – Софійську площу – будуть реконструювати.

«А ми вже не уявляємо проведення фестивалю в іншому місці», - зазначили організатори.

«Але ми не зупиняємся і цьогоріч будемо брати участь у проекті «Громадський бюджет Києва» та інших грантах, аби наступний фестиваль організувати більш масштабним та різноманітним! Разом з тим, ми інформуватимемо вас про усі новини та плани», - повідомила команда Folk Ukraine.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Великодньої виставки на Софійській площі у Києві 2018 року