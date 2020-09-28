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    Парк «Кіото» двічі постраждав від корупції: Береза прокоментував будівництво ТРЦ (відео)

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    Забудовник доводив, що ділянка, де йде будівництво, не є зеленою зоною - Парк «Кіото» двічі постраждав від корупції: Береза прокоментував будівництво ТРЦ (відео)
    Забудовник доводив, що ділянка, де йде будівництво, не є зеленою зоною

    Береза розповів, як на території столичного парку «Кіото» почали будувати ТРЦ

    Лідер «Еко партії Берези» та майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза прокоментував будівництво на території столичного парку «Кіото».

    «Парк «Кіото» побудували спільно з посольством Японії у Києві – був заснований ще у 1972 році. Але саме за каденції чинної влади частину парку знищили – встановили паркан, розпочали будівництво торгового центру. Тут заливали кислотою дерева, щоб вони загинули. Тут намагались махлювати з документами і довести, що ділянка, де йде будівництво, не є зеленою зоною. У підсумку просто встановили паркан», – сказав Береза.

    Він додав, що парк «Кіото» став жертвою корупції двічі. Адже, крім відібраної під будівництво території, частина коштів, виділена із бюджету Києва на реконструкцію парку в період з 2017 по 2018 роки, була присвоєна підрядником – про це повідомляє поліція. За попередніми даними, у схемі також брали участь столичні чиновники – керівництво КП «Київміськрозвиток». Кримінальне провадження стостовно можливого розкрадання коштів було відкрите ще у 2019 році.

    «Парк «Кіото» став жертвою корупції двічі. Адже крім втрати частини своєї території, під час реконструкції парку столичними чиновниками було присвоєно щонайменше 50 млн гривень. З 2019 року триває слідство», – повідомив Береза.

    Нагадаємо, 18 вересня у Києві відбулась конференція київської міської організації політичної партії «Еко партія Берези». Під час заходу Борислав Береза презентував програму партії, а також – представників своєї команди, які балотуватимуться до складу Київради. Основними напрямками в роботі політичної сили Борислав Береза назвав екологію та економічний розвиток міста.

    Київ будівництво забудова парк Борислав Береза
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