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    Пробили дно. Береза прокоментував знесення садиби на Саксаганського

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    <span>На Саксаганського знесли 150-річну садибу</span> - Пробили дно. Береза прокоментував знесення садиби на Саксаганського
    На Саксаганського знесли 150-річну садибу

    150-річна садиба в Києві: знесення замість реконструкції?

    Лідер «Еко партії Берези» прокоментував знесення історичної будівлі в центрі Києва на вул. Саксаганського, 76. Зі слів політика, єдиний документ, що був у будівельників – це містобудівні умови і обмеження, які видав Департамент містобудування та архітектури КМДА на початку 2020 року. Про це Борислав Береза написав на сторінці у Facebook.

    «На вулиці Саксаганського, 76 знесли 150-річну садибу. Всі роботи проводять без паспорта. Єдиний документ, який є у будівельників – це містобудівні умови і обмеження, що видав Департамент містобудування та архітектури КМДА замовнику робіт ТОВ «Інвестал Рентал» в травні цього року», – заявив Береза.

    Політик підкреслив, що жодного дозволу на знесення будівлі у компанії немає. Будівельники мали провести реконструкцію садиби, натомість її знесли, попри спротив активістів.

    «Повинна була проводитися реконструкція з подальшою надбудовою. Максимальна висота нової будівлі – не вище 27 метрів, або дев'ять поверхів. Вперше активісти зупинили знесення. До виборів там нічого не буде відбуватися. А ось після виборів всі роботи продовжать. Як це було на Микільській Слобідці», – розповів політик.

    Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 18 вересня, у Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії «Еко партія Берези», під час якої майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які балотуватимуться від «Еко партії Берези» до складу Київради.

     

     

    партії політика активісти реконструкція Facebook КМДА Борислав Береза час
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