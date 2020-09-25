Пробили дно. Береза прокоментував знесення садиби на Саксаганського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Саксаганського знесли 150-річну садибу

150-річна садиба в Києві: знесення замість реконструкції?

Лідер «Еко партії Берези» прокоментував знесення історичної будівлі в центрі Києва на вул. Саксаганського, 76. Зі слів політика, єдиний документ, що був у будівельників – це містобудівні умови і обмеження, які видав Департамент містобудування та архітектури КМДА на початку 2020 року. Про це Борислав Береза написав на сторінці у Facebook.

«На вулиці Саксаганського, 76 знесли 150-річну садибу. Всі роботи проводять без паспорта. Єдиний документ, який є у будівельників – це містобудівні умови і обмеження, що видав Департамент містобудування та архітектури КМДА замовнику робіт ТОВ «Інвестал Рентал» в травні цього року», – заявив Береза.

Політик підкреслив, що жодного дозволу на знесення будівлі у компанії немає. Будівельники мали провести реконструкцію садиби, натомість її знесли, попри спротив активістів.

«Повинна була проводитися реконструкція з подальшою надбудовою. Максимальна висота нової будівлі – не вище 27 метрів, або дев'ять поверхів. Вперше активісти зупинили знесення. До виборів там нічого не буде відбуватися. А ось після виборів всі роботи продовжать. Як це було на Микільській Слобідці», – розповів політик.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці, 18 вересня, у Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії «Еко партія Берези», під час якої майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які балотуватимуться від «Еко партії Берези» до складу Київради.