Береза показав шокуюче відео з аварійних будинків у Києві



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Мешканці аварійних будинків біля метро «Чернігівська» чекають на відселення

Люди змушені залишатися в будинках, непридатних для життя

У Києві близько 60% житлового фонду потребує капітального ремонту, а понад 100 будинків у місті визнані такими, де проживати небезпечно.

Про це лідер «Екопартії Берези» Борислав Береза написав на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мешканцями аварійних будинків, що поруч зі станцією метро «Чернігівська» у Києві. До публікації політик додав відео.

«Будівлі аварійні, непридатні для життя, і проте – тут змушені залишатися люди. Тому що альтернативи просто немає. Допомоги від міської влади з ремонтом або зі знищенням грибків немає теж. Я часто критикую столичну владу за байдужість до жителів міста, але ця історія просто апофеоз. Влада каже людям, що ремонтувати будинки не будуть, бо вони в черзі на відселення, але не відселяє. Потім каже, що відремонтують, але не ремонтують», – розповів Береза.

Він додав, що за останні роки значна частина коштів міського бюджету Києва була витрачена на «косметичні» роботи, коли базові проблеми киян залишаються не розв’язаними.

«На секунду уявіть, як мешканцям цих будинків після прогулянки в центрі – де мости за мільярди, фонтани, флагштоки – повертатися додому в такі нелюдські умови. Як потім в черговий раз чути від чиновників, що грошей на поліпшення житлових умов в міському бюджеті немає. Упорядковувати місто треба, фонтани і парки будувати треба, мости декоративні теж потрібні. Але – в першу чергу базові потреби людей», – зазначив Береза.

Нагадаємо, 18 вересня у Києві пройшла конференція Київської міської організації політичної партії «Еко партія Берези», під час якої майбутній кандидат у мери Києва Борислав Береза презентував програму своєї політсили. Також він представив членів команди, які балотуватимуться від «Екопартії Берези» до складу Київради.