Перед Новим роком депутати Київради зіграють в Колесо фортуни



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Депутати Київради зіграють у Колесо фортуни з телеведучими Сергієм Дойком і Оленою Гарячою

На телеканалі «Київ» відбудеться передноворічний телемарафон

31 грудня на каналі «Київ» відбудеться телемарафон, який ведучі проведуть під відкритим небом разом з жителями міста. Так, на Софійській площі відбудеться «виїзне засідання» програми «Громадська приймальня». Команда з депутатів Київради зіграє в Колесо фортуни з Сергієм Дойком і Оленою Гарячою. Питання, що підготували для них ведучі, розділені на три категорії - «Артист», «Авантюрист», «Добродій». А серед завдань, наприклад, заспівати або розповісти вірш.

Журналісти програми «Радар», як зазвичай, будуть стежити за автомобільними пробками на дорогах Києва. А для найввічливіших водіїв вони приготували подарунки.

Ведучі «СТН Панорами» Слава Соломка та Євгенія Золотоверха за час телемарафону встигнуть побувати на Софійській і Бессарабській площах, в парку Шевченка і на ковзанці на Банковій. І також не з порожніми руками - кияни отримають від ведучих подарунки.

Телеканал не забув і про тих, хто в цей передсвятковий день буде працювати. Для них теж приготували масу приємних сюрпризів.

Дивіться телемарафон на каналі «Київ», а також на вулицях і площах міста з 7:00 до 17:00.