100 обдарованих учнів щомісяця отримуватимуть стипендію від Києва



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Діти отримуватимуть кошти у розмірі тисячі гривень

100 обдарованих столичних дітей, які мають високі досягнення в навчанні та мистецтві, беруть активну участь у житті свого навчального закладу та міста, щомісяця отримуватимуть персональні стипендії від Київради. Список цих стипендіатів затверджено на сесії Київської міської ради.

Ці обдаровані учні є призерами Всеукраїнських та міських предметних олімпіад, Всеукраїнського та міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, міжнародних конкурсів та інтелектуальних турнірів. Вони також зарекомендували себе високими досягненнями в науково-дослідницькій діяльності, мають публікації у науково-популярних виданнях, беруть участь у науково-практичних конференціях і семінарах.

Відбирали стипендіатів за рейтинговою системою шляхом голосування членів відповідної конкурсної комісії.

Обрані діти із 1 вересня до 30 червня отримуватимуть щомісяця кошти в розмірі 1000 гривень.

До слова, у жовтні повідомлялося, що у Києві учні 4-х і 7-х класів забезпечені підручниками лише на 80%.

Крім того, не всі загальноосвітньої школи Києва укомплектовані медперсоналом, тобто медсестрами.