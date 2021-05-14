«Перед обшуками приходили з Банкової», – Палатний про обшуки

Палатний переконаний, що тиск на «Удар» буде мати негативні наслідки для Офісу Президента

Масові обшуки в столиці - тиск Банкової на Кличка і партію «Удар». Про це заявив голова виконкому партії Артур Палатний, передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що правоохоронці перебували в його будинку 5 годин, але нічого не знайшли і не назвали причини слідчих дій.

«Обшук у мене тривав 5 годин. У мене є протокол обшуку. У ньому чітко зазначено: під час обшуку речей або документів, які становлять інтерес для слідства, виявлено та вилучено не було. Слідчі в цілому поводилися чемно, якщо не брати до уваги той факт, що вони так і не змогли мені пояснити причини і юридичні підстави свого візиту. І це не дивно, тому юридична складова тут нульова. Слідчі - просто виконавці, яким сказали прийти і влаштувати цей фарс», – зазначив Палатний.

Він розповів про «попередження» з Банкової на рахунок «Удару» напередодні масових обшуків.

«Тиждень тому до мене приходили гінці з Банкової і переконливо просили пригальмувати з політичними амбіціями і посиленням діяльності партії «УДАР» на всеукраїнському рівні. Умови були озвучені такі: або «УДАР» у своїй політичній діяльності згортається до рівня Києва, або нам влаштують веселе життя. Я, звичайно, відправив їх куди подалі. Ну хоч одну обіцянку вони виконали», – розповів Палатний.

Він переконаний, що незаконний тиск на демократичну партію і місцеве самоврядування буде мати негативні наслідки для Офісу Президента.

«Це тиск на політичну партію «УДАР», на Віталія Кличка, на всю систему місцевого самоврядування. Мабуть, влада вирішила, що не буде просто спостерігати, як росте підтримка особисто Віталія Кличка і партії «УДАР». Коли вони дивляться на рейтинги довіри українців до Кличка їх душить національна українська тварина. Вони бояться конкуренції і починають робити помилки. Таким шляхом йшов Янукович. Куди він прийшов, ми все знаємо», – підсумував Палатний.

Артур Палатний очолив виконавчий комітет «УДАРу» в березні 2021, два скликання був народним депутатом від партії.