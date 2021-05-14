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    Житло «для своїх». Слідчі викрили махінації екскерівника столичного підприємства

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    Пройшли обшуки&nbsp;у КП &laquo;Житлоінвестбуд-УКБ&raquo; та КП &laquo;Київське міське бюро технічної інвентаризації&raquo; - Житло «для своїх». Слідчі викрили махінації екскерівника столичного підприємства
    Пройшли обшуки у КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації»
    Фото: ДБР

    Експосадовець розробив злочинну схему і використовував у власних цілях підконтрольне підприємство

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань Києва провели обшуки у комунальному підприємств «Житлоінвестбуд-УКБ» за фактом зловживання службовим становищем його екскерівником. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Попередньо встановлено, що експосадовець розробив злочинну схему і використовував у власних цілях підконтрольне підприємство.

    Зокрема встановлено, що колишній директор комунального підприємства створив у столиці благодійне об’єднання, якому було виділено земельну ділянку під будівництво. На цій ділянці розпочалось будівництво багатоквартирного будинку. Генеральним підрядником стало інше підконтрольне йому підприємство. Фінансувалось будівництво за рахунок коштів та матеріалів, які економилися на інших підрядах КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

    Надалі право власності на житло у вказаному багатоквартирному будинку безоплатно отримали наближені до екскерівника особи, а також його заступник та родичі.

    13 травня 2021 року було проведено обшуки у КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», під час яких вилучено технічна документація на об’єкт будівництва, копії технічних паспортів на квартири тощо.

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    Житло «для своїх». Слідчі викрили махінації екскерівника столичного підприємства
    Житло «для своїх». Слідчі викрили махінації екскерівника столичного підприємства

    Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

    Теги: Київ кримінал будівництво житло Державне бюро розслідувань будинок
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