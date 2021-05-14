Велика зачистка Києва від МАФів: комунальники зносять кіоски ще в одному переході (фото)

У підземному переході на станції метро «Палац Україна» працює бригада комунальників

У підземному переході на станції метро «Палац Україна» працює бригада комунальників

За останні три дні МАФи прибрали в кількох підземних переходах міста

Сьогодні, 14 травня, працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтують МАФи у підземному переході на станції метро «Палац Україна». Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Комунальники розбирають торгові точки, а продавці забирають свої речі та обладнання з кіосків.

Нагадаємо, 12 травня відбувся демонтаж МАФів у підземному переході поблизу із станцією метро «Арсенальна» та в переході на станції метро «Либідська».

Того ж дня Київська міська прокуратура заявила про розкриття схеми отримання мільйонних прибутків від «кришування» нелегальної торгівлі у підземних переходах у столиці.

Як повідомлялося, на вулиці Володимирській, 42 в центрі Києва, де у грудні минулого року комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування, наразі встановлюють новий МАФ.

27 квітня відбувся демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній. На місце зігнали багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

Повідомлялося, що під час демонтажу МАФів відбулися жорсткі затримання підприємців, які чинили опір.

Поліція поінформувала про затримання 14 осіб, які перешкоджали комунальним службам.



