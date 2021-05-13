Банкова «тренує» Кличка. Чим закінчились обшуки у правої руки столичного мера?

Артур Палатний: «Якщо хтось думає, що нас можна залякати – це велика помилка»

Серіал, у якому Офіс президента демонстративно б’є тарілки з мером Кличком, а згодом зазвичай мириться, пішов на чергове коло. У повітрі знову пахне ідеєю призначення нового глави КМДА, який нависатиме над обраним мером грізним «всевидячим оком».

У Кличка «тилова підготовка» до можливої війни теж йде повним ходом, він навіть намагається змінити структуру виконавчих органів міста. І якщо раніше «мишина возня», яка вже не один раз спостерігалась у стосунках людей з Офісу президента та Кличком, носила більне господарсьько-управлінський характер, то нинішнє загострення набуває скоріше політичного звучання. І причина тут – рейтинг довіри, який на всеукраїнському рівні у Кличка навіть вищий, ніж у Зеленського.

Зрештою, на те, що починається поступова «зачистка» потенційних конкурентів Зеленського з потенційними президентськими амбіціями, вказує багато факторів. В тому числі, і крен Володимира Зеленського в центристсько-праве поле. На якому Кличко – точно небажана фігура. Так, до речі, починав і 2012 році Віктор Янукович…

«Влупити» напряму по Кличку в Офісі Президента не наважуються (очевидно, вивчили уроки попередньої спроби, коли глава ОП (на той час Андрій Богдан) пішов в лобову атаку проти мера.

Цього разу Офіс вирішив схитрити. І нанести перший удар по правій руці мера – Артуру Палатному. 12 травня до будинку голови виконавчого комітету партії УДАР Артура Палатного прийшли з обшуком представники столичної прокуратури разом зі співробітниками головного управління СБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Палатний у другій половині дня. Він також написав про те, що обшуки відбулися і у помешканні його колишньої дружини, із якою вони розлучені понад 18 років і не мають нині нічого спільного.

Але Палатний виявився не один. Обшуки також пройшли також в приміщеннях деяких департаментів Київської міської державної адміністрації. Усього 14 одночасних обшуків.

«Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто! І скажу, з чим він пов'язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів. Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок!», - заявив Кличко на сесії Київради. «Главкому» вдалося поспілкуватися з Артуром Палатним і розпитати, наскільки те, що йому інкримінують слідчі, можна називати політичним тиском. А також про те, кому це вигідно.

Права рука столичного мера Артур Палатний

У своєму повідомленні у Facebook ви написали, що обшуки пов’язуєте з політичним тиском на партію УДАР. Але чому обшуки саме у вашому помешканні і чому саме зараз?

Голова виконавчого комітету у будь-якій політичній силі є ключовою фігурою. Партія УДАР є політичною силою, яка починає знову відроджуватися. П’ять років тому ми увійшли до Блоку Петра Порошенка, коли почалася активна фаза збройного протистояння з Росією. Тоді вважали недоцільним мірятися амбіціями, тому вирішили об’єднатися задля того, щоби держава рухалася у позитивному напрямку.

Віталій Кличко тоді не думав іти окремо в президенти. Для того, щоби об’єднатися, коли не було президента у державі, яка воює, він відмовився балотуватися. Хоча я не був згодним з тим рішенням, яке було вимушеним. Ви знаєте, що УДАР був третьою за кількістю депутатів політсилою у парламенті 7 скликання, а от у 8 скликання наші депутати були у складі Блоку Петра Порошенка. Ось зараз ми відновили свою політичну силу, почали розбудовувати структуру і голова виконкому є ключовою фігурою в цій роботі.

Чи спілкувалися ви особисто з Віталієм Кличком на тему обшуків? Що він вам сказав?

Так, спілкувалися. Він повністю згоден з тим, що рішення провести обшуки у голови виконкому партії – це суто політичне рішення.

Ви політичний тиск пов’язуєте з Банковою. Але для чого це Офісу президента?

Комусь не подобається те, що Кличко є самостійною всеукраїнською політичною фігурою, а не тільки успішним міським головою. Коли він переобирався, понад половина киян віддали за нього свої голоси. А це - найголовніший показник впливовості політика.

Тобто ви вважаєте, що це може бути намагання позбутися майбутнього конкурента на наступних президентських виборах?

Я переконаний, що багатьом сьогодні не подобається розвиток нашої політичної сили, який залежить від лідера. У нас політсила лідерського типу, як і більшість, які є в нинішньому українському парламенті.

Ви кажете, що багатьом не подобається відродження УДАРУ. То хто конкретно ворог вашої партії і Віталія Кличка, назвіть?

Основні вороги партії УДАР – це ті політики, які не мають такого особистого рейтингу, який має Кличко, люди, які бояться конкуренції і псевдополітики, які не хотіли би бачити сильного всеукраїнського лідера. Думаю, скоро ми пройдемося і про персоналіях.

Президент Зеленський серед таких?

Ми ж говоримо про партійну структуру, а не про вибори президента України. Ви знаєте, я про це президента Зеленського не запитував. Але з того, як поводиться Офіс президента, створюючи такі абсолютно безглузді ситуації, робіть висновки самі. Я не думаю, що пан Зеленський заглиблюється у питання відродження партії УДАР. Думаю, це його оточення робить якісь неправильні речі.

На чию підтримку ви зараз розраховуєте, які політичні сили уже стали на ваш бік?

Коли пішли розмови, що Офіс президента хоче розділити посади голови Київської міської держадміністрації і посаду міського голови, то Віталій Кличко чітко сказав, що його на цю посаду обрали кияни і звільнити можуть тільки кияни. Офіс президента зараз найбільше зацікавлений повернутися до цієї історії розділення посад, отримаємо певні дзвіночки, які на це вказують. Сподіваюся на підтримку і киян, і інших громадян України, які хотіли би розвиватися у європейському напрямку і цінують професіоналізм. Впевнений, що окрім того, що підтримають українці, нашим західним, європейським партнерам дуже не подобається, коли вибір киян хоче скасувати влада.

Може це дуже самовпевнено, але УДАР сьогодні – це самодостатня політична сила. У нас в парламенті є багато прихильників. Мені особисто подзвонили з підтримкою багато людей з різних політичних сил - як депутатів цього скликання, так і минулих скликань, правозахисники телефонували. І Нестор Шуфрич публічно нас підтримав, в найближчі дні побачимо публічну підтримку і від інших, не хотів би зараз називати.

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Обшук у вас може означати те, що переформовуватиметься більшість в Київраді?

Той градус напруги, який є сьогодні в суспільстві, а в першу чергу у політикумі може означати все, що завгодно. Я нічого виключати не можу, якщо казати і про Верховну Раду, і про Київраду. Щоправда у Київраді немає такого поняття як коаліція. Колись я сам був депутатом обласної ради. Розумію, що депутати міських рад перш за все працюють на громаду, бо кожного дня у них з’являється маса господарських питань, які потрібно вирішувати. Там має бути мало політики і більше дій.

Що стосується Верховної Ради, то ми бачимо, що чіткої монобільшості, яка була у 2019 році, вже давно немає. Якісь радикальні кроки з боку влади не роблять їй рейтинг. Давайте не порівнювати 2012 – початок 2014 років з нинішнім часом, коли команда Януковича хотіла усе робити через коліно, маючи величезні гроші, вкрадені з бюджету, маючи серйозну структуровану команду, весь спектр силового блоку. Ми всі бачили, чим усе закінчилося. Дуже би не хотілося, щоби ті часи поверталися.

Хотілося би, щоби влада змінювалася винятково за допомогою політичних важелів, а не Майданом, вулицею, хоча я сам до останнього дня був на Майдані.

Пане Артуре, чи повідомили вам зрештою, що шукали у вас в будинку, що знайшли, чи вилучили щось?

Рішення суду (про проведення обшуку) я побачив тоді, коли мій адвокат приїхав на місце обшуку, до мого помешкання. Вважаю, що це місце злочину, бо я ніякого відношення до будь-яких кримінальних справ не маю. Все притягнуто за вуха. Я чітко розумію, що це є політичне замовлення Банкової.

Думаю, це дуже поганий приклад з часів Януковича, коли опозицію хотіли знищити шляхом кроків, які призводять тільки до ескалації напруження у суспільстві. Сьогодні кожна людина розуміє, що на будь-кого можна порушити ту чи іншу кримінальну справу і на підставі цього провести обшук приміщення. Всі чітко розуміли, що у моєму приміщенні немає нічого, що цікавить правоохоронні органи і бути не може.

В ухвалі, яку надали моєму адвокатові написано, що потрібно шукати зброю, якісь незаконні предмети. У мене дійсно є зареєстрована зброя. Зокрема, є нагородні пістолети, які я отримав від СБУ з 2014 до 2016 роки, від МВС України, від Служби зовнішньої розвідки. У мене є дуже багато легальної нагородної зброї. У мене в будинку вони нічого не вилучили. Вилучили гроші у помешканні моєї колишньої дружини, з якою я розлучений вже 18 років. У нас з нею є дорослі діти, які навчаються, але до її будинку я не приїжджав понад сім місяців. Цікаво, що кошти вилучили, але в ухвалі написано, що цього робити не можна було.

Які ваші подальші дії?

Насамперед мають повернути вилучені кошти моїй колишній дружині. Якщо будуть якісь політичні затримки з цього приводу, я знову піду у публічну площину і більш агресивно поводитимуся для того, щоби суспільство розуміло, що сьогоднішня владна не цурається робити по відношенню до своїх політичних опонентів.

Якщо навіть припустити, що є у правоохоронців якісь питання до мене як до громадянина України, до чого тут люди, які зі мною ані юридично, ані фізично не можуть бути пов’язані вже багато років? Це - очевидний тиск на мою родину. Якщо хтось думає, що нас можна залякати – це велика помилка. Такі дії обернуться бумерангом, який летітиме з великою швидкістю.

Михайло Глуховський, «Главком»