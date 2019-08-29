На Оболоні двоє 18-річних студентів вчинили розбійний напад (фото)



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У молодиків знайшли речі потерпілого Фото: Нацполіція

Молодики погрожували потерпілому зброєю, а потім побили та забрали рюкзак з особистими речами і грошима

На вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва побили чоловіка та забрали його особисті речі. Повідомлення про це надійшло до правоохоронців. Першими на місце події прибули співробітники поліції охорони та патрульні. Потерпілий розповів, що нападників було двоє і описав зловмисників.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час відпрацювання району правоохоронці помітили двох хлопців, схожих за описом на фігурантів. Ними виявились двоє 18-річних студентів. Із собою вони мали предмет, схожий на пістолет. Також у молодиків знайшли речі потерпілого.

Як з'ясувалося, юнаки повертались із розважального закладу напідпитку. Дорогою зустріли чоловіка та вирішили на нього напасти. Погрожуючи зброєю, зловмисники побили потерпілого та забрали його рюкзак із грошима, інструментами, телефоном та особистими речами.

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.