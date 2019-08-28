  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві таксист зґвалтував і обікрав пасажирку

    • Розсилка
    У Києві таксист зґвалтував і обікрав пасажирку

    Жінка була у стані алкогольного сп’яніння, тож таксист вирішив скористатися її безпорадністю

    33-річна мешканка Голосіївського району Києва звернулася в поліцію за допомогою і повідомила, що її зґвалтували і обікрали. При цьому потерпіла вказала на таксиста, котрий пізно вночі підвозив її додому з ресторану.

    Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Завдяки камерам відеоспостереження патрульним поліцейським вдалося встановили автомобіль, на якому жінка поїхала з ресторану. За лічені години знайшли і власника транспортного засобу. Чоловік зізнався, що тієї ночі таксував і справді підвозив потерпілу додому. За словами затриманого, жінка була у стані алкогольного сп’яніння, тож він вирішив скористатися її безпорадністю: зґвалтував постраждалу та забрав у неї золоті прикраси», - розповів заступник начальника відділу Голосіївського управління поліції Дмитро Лінник.

    Читайте також

    Поліцейські затримали зловмисника. Відомо, що підозрюваний – раніше не судимий 41-річний мешканець Київської області. 

    Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Наразі в суді вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

    Окрім того, розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки – за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

    Нагадаємо, у місті Біла Церква 51-річна жінка стала жертвою двох ґвалтівників. Вони викрали її на зупинці, посадили в машину і привезли в квартиру. Там її утримували більше 16 годин, ґвалтували і били, поки потерпілій не вдалося втекти.

    Читайте також
    Національна поліція України таксі Київ кримінал пограбування автомобіль жінка чоловік зґвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ