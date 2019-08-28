У Києві таксист зґвалтував і обікрав пасажирку



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Жінка була у стані алкогольного сп’яніння, тож таксист вирішив скористатися її безпорадністю

33-річна мешканка Голосіївського району Києва звернулася в поліцію за допомогою і повідомила, що її зґвалтували і обікрали. При цьому потерпіла вказала на таксиста, котрий пізно вночі підвозив її додому з ресторану.

Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Завдяки камерам відеоспостереження патрульним поліцейським вдалося встановили автомобіль, на якому жінка поїхала з ресторану. За лічені години знайшли і власника транспортного засобу. Чоловік зізнався, що тієї ночі таксував і справді підвозив потерпілу додому. За словами затриманого, жінка була у стані алкогольного сп’яніння, тож він вирішив скористатися її безпорадністю: зґвалтував постраждалу та забрав у неї золоті прикраси», - розповів заступник начальника відділу Голосіївського управління поліції Дмитро Лінник.

Поліцейські затримали зловмисника. Відомо, що підозрюваний – раніше не судимий 41-річний мешканець Київської області.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Наразі в суді вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Окрім того, розпочато кримінальне провадження за фактом крадіжки – за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Нагадаємо, у місті Біла Церква 51-річна жінка стала жертвою двох ґвалтівників. Вони викрали її на зупинці, посадили в машину і привезли в квартиру. Там її утримували більше 16 годин, ґвалтували і били, поки потерпілій не вдалося втекти.