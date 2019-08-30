Під Києвом поліція затримала грабіжників із Грузії (фото)



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Злочинців затримано у лісосмузі під Києвом Фото: Нацполіція

Уродженці Грузії вже неодноразово притягувалися до відповідальності за скоєння грабежів та розбоїв

Наряд групи реагування патрульної поліції Києво-Святошинського району оперативно затримав зловмисників, які скоїли грабіж із автомобіля на стоянці біля супермаркету. Ними виявилися двоє громадян іноземної держави.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що місцевий житель залишив свій автомобіль біля супермаркету у с. Гатне та пішов із дружиною до магазину. У цей час до маркету під’їхала машина із литовськими номерами. Звідти вийшло двоє осіб, які зламали дверний замок авто власника, поки той скуповувався.

Із сидіння водія забрали сумку із речами, де був мобільний телефон, планшет та гаманець зі 100 доларами США, 100 євро і 5 тисячами гривень.

Утім, потерпілий це помітив і одразу викликав поліцію.

Зловмисники почали втікати у напрямку Одеської траси. Одразу було введено план «Перехоплення» та орієнтовано наряди. Двох чоловіків швидко затримали за ст. 208 КПК України. Вони переховувались у лісосмузі між с. Свято-Петрівське та м. Вишневе.

З’ясувалося, що це уродженці Грузії, які вже неодноразово притягувалися за скоєння грабежів та розбоїв. Одного з них поліція Київщини нещодавно також затримала за аналогічний злочин.

Наразі іноземцям оголошено підозру за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.