На Парковій дорозі на Печерську в паркан влетіли дві автівки (фото)



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Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Київ оперативний

Після зіткнення автомобілі понесло і зупинитися вони змогли в паркані

Сьогодні, 20 лютого, вранці на Парковій дорозі в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобілі після зіткнення врізалися у паркан ресторану.

«Зранку на Парковій дорозі «пліч-о-пліч» їхали дві автівки. Зненацька водій червоного авто вирішив здійснити маневр і не помітив авто, яке їхало поруч. Від удару обох понесло і зупинитися вони змогли лише у паркані ресторану», - йдеться в повідомленні.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

Як повідомлялося, за вчорашню добу на столичних дорогах сталося 138 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.

Зокрема, на Львівській площі також зіткнулися три автівки: Chevrolet, Kia та Renault. Водійка Chevrolet була вагітною, у її пасажира – черепно-мозкова травма.