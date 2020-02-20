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    На Парковій дорозі на Печерську в паркан влетіли дві автівки (фото)

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    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження - На Парковій дорозі на Печерську в паркан влетіли дві автівки (фото)
    Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Після зіткнення автомобілі понесло і зупинитися вони змогли в паркані

    Сьогодні, 20 лютого, вранці на Парковій дорозі в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, автомобілі після зіткнення врізалися у паркан ресторану.

    «Зранку на Парковій дорозі «пліч-о-пліч» їхали дві автівки. Зненацька водій червоного авто вирішив здійснити маневр і не помітив авто, яке їхало поруч. Від удару обох понесло і зупинитися вони змогли лише у паркані ресторану», - йдеться в повідомленні.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

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    На Парковій дорозі на Печерську в паркан влетіли дві автівки (фото)
    На Парковій дорозі на Печерську в паркан влетіли дві автівки (фото)
    На Парковій дорозі на Печерську в паркан влетіли дві автівки (фото)
    На Парковій дорозі на Печерську в паркан влетіли дві автівки (фото)

    Як повідомлялося, за вчорашню добу на столичних дорогах сталося 138 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими.

    Зокрема, на Львівській площі також зіткнулися три автівки: Chevrolet, Kia та Renault. Водійка Chevrolet була вагітною, у її пасажира – черепно-мозкова травма.

    ДТП Київ водій автомобіль
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