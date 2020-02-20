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    Минула доба в Києві була «багатою» на ДТП: в аварії постраждала вагітна водійка (відео)

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    На Львівській площі зіткнулися три автівки - Минула доба в Києві була «багатою» на ДТП: в аварії постраждала вагітна водійка (відео)
    На Львівській площі зіткнулися три автівки
    Фото: скріншот відео

    В результаті ДТП на столичних дорогах постраждали шестеро людей

    За вчорашню добу на столичних дорогах сталося 138 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими. Такі дані Патрульної поліції Києва оприлюднив Центр організації дорожнього руху.

    Шестеро людей травмувалися: четверо водіїв, пішохід та пасажир.

    Так, на вул. Старосільській, 2 водій Lanos збив пішохода (попередньо – на пішохідному переході) та втік з місця пригоди. У постраждалого перелам ноги.

    Внаслідок зіткнення Volkswagen із Renault на проспекті Шухевича, 11 постраждали водії обох автівок, у них - травми голови та хребта.

    На проспекті Академіка Глушкова не розминулися Mersedes, МАЗ та Volkswagen, у водійки останнього численні травми голови та грудної клітки.

    На Львівській площі також зіткнулися три автівки: Chevrolet, Kia та Renault. Водійка Chevrolet була вагітною, у її пасажира – черепно-мозкова травма.

    Відео ДТП на Львівській площі:

    Як повідомлялося, 17 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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