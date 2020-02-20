Минула доба в Києві була «багатою» на ДТП: в аварії постраждала вагітна водійка (відео)
В результаті ДТП на столичних дорогах постраждали шестеро людей
За вчорашню добу на столичних дорогах сталося 138 дорожньо-транспортних пригод, із них чотири – з постраждалими. Такі дані Патрульної поліції Києва оприлюднив Центр організації дорожнього руху.
Шестеро людей травмувалися: четверо водіїв, пішохід та пасажир.
Так, на вул. Старосільській, 2 водій Lanos збив пішохода (попередньо – на пішохідному переході) та втік з місця пригоди. У постраждалого перелам ноги.
Внаслідок зіткнення Volkswagen із Renault на проспекті Шухевича, 11 постраждали водії обох автівок, у них - травми голови та хребта.
На проспекті Академіка Глушкова не розминулися Mersedes, МАЗ та Volkswagen, у водійки останнього численні травми голови та грудної клітки.
На Львівській площі також зіткнулися три автівки: Chevrolet, Kia та Renault. Водійка Chevrolet була вагітною, у її пасажира – черепно-мозкова травма.
Відео ДТП на Львівській площі:
Як повідомлялося, 17 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння