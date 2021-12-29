Передмістя Києва залишилось без світла через «швидку», що влетіла у стовп

У результаті ДТП упав стовп і порвалась лінія електропередачі

Фахівці ліквідовують аварійне відключення електропостачання населених пунктів під Києвом

Через дорожньо-транспортну пригоду у Софіївській Борщагівці, в якій автомобіль швидкої допомоги повалив електроопору, мешканці кількох населених пунктів передмістя Києва залишилися без світла. Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У результаті ДТП порвалась лінія електропередачі. Фахівці ліквідовують аварію на лінії 10 кВ, що живить клієнтів Бучанського району.

«Наразі спеціалісти везуть на місце аварії нову опору та всі необхідні для заміни лінії матеріали. Однак дорожній рух до місця ДТП наразі ускладнений, що може збільшити час на ліквідацію аварійного відключення. Ми намагатимемося якомога швидше дістатися місця та розпочати відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні ДТЕК.

Наразі без світла знаходяться клієнти у населених пунктах:

Софіївська Борщагівка:

вул. Соборна,

вул. Горького,

вул. Жулянская,

вул. Гоголя,

пров. Шкільний,

вул. Гагаріна,

Велика Кільцева,

вул. Промислова.

Боярка:

вул. Бульварна,

вул. Лесі Українки.

Буча:

вул. Пролетарська.

Гатне:

вул. Гагаріна.

Як повідомлялося, вранці 29 грудня в Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автівка врізалась в електроопору.

Заїжджаючи в приватний сектор, водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп впав на машину.