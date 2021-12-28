Україну накрив потужний циклон: які міста постраждали найбільше (фото)

Через негоду у багатьох містах відбувся збій у роботі транспорту, ДТП, немає світла та опалення

Через потужний циклон, який накрив Україну 28 грудня, у ряді міст різко погіршилася погода, піднявся штормовий вітер, хуртовина і снігопади.

Яка ситуація у різних містах.

Одеса

Як ми вже повідомляли, сьогодні в Одесі через ожеледицю порушено рух електротранспорту, люди пішки йшли роботу. Як повідомили у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», одна з причин – заледеніння контактної мережі.

«Через заледеніння контактної мережі трамвайний маршрут №20 тимчасово не функціонує, на лінії працює автобус», – йдеться у повідомленні.

Крім того, тролейбус №7 функціонує за скороченим маршрутом – до вулиці Рішельєвської.

Миколаїв

У місті виявилися знеструмлені споживачі відразу в декількох районах. Через відсутність електрики в деяких мікорайонах немає опалення, а в мікрорайоні Північний немає і води - відключилися насоси підкачки і в котелень.

Через погіршення погодних умов і ожеледицю в Миколаєві служби таксі підняли ціни. Через підвищений попит деякі служби під час онлайн-замовлень пропонують знайти машину, але з націнкою 200%. В інших службах ціни підняли на 20-30%, повідомляє видання novosti-n.

Херсон

У Херсоні вранці суцільна ожеледь, льодом покриті навіть дерева і кущі. Є кілька випадків, коли з дерев падають гілки, не витримуючи вагу льоду. А автомобілі провалюються.

В даний час виникли перебої в роботі тролейбусів, обмерзли контактні мережі. Зараз ведуться роботи з очищення ліній і вже через 1-1,5 години почнуть курсувати тролейбуси.

Дніпро

Ранок 28 грудня у Дніпрі розпочався із сильного снігопаду. Вулицями міста машини практично не можуть проїхати.

Набережна Перемоги майже стоїть. Тяжка ситуація спостерігається на ділянці дороги, яка веде у бік центру. Практично на всіх центральних вулицях є пробки.

Снігоприбиральна техніка є, але почався снігопад, тому почищені ділянки доріг майже одразу покриваються снігом.

Чернівці

Сильний снігопад заблокував роботу "Калинівського ринку". Снігова негода скувала центр Чернівців, найбільше скупчення автомобілів зараз - у центральній частині міста. Зокрема, вулиці Головна, Героїв Майдану та низці доріг у районі Соборної площі, повідомляє promin.cv.

Запорізька область

Допомога бійців ДСНС знадобилася 10 людям, які стали заручниками негоди на автошляхах Запорізької області. Сьогодні вранці по вул. с. Морозова в м. Василівці рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої допомоги, який не міг самостійно виїхати зі снігового замету.

Тернопільська область

На дорогах ожеледиця та покрив снігу. Незважаючи на те, що працює снігоочисна техніка, рухатися по трасах складно. Так в Тернополі з ранку вже сталося кілька аварій, розвернуло фуру на вулиці Текстильній і затори в різних частинах міста.

Карпати

Станом на 08: 30 28.12.2021 у м.Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер західний, південно-західний, 4-5 м/с.Температура повітря -10.

Як повідомлялося, на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

Також протягом 28 грудня у деяких областях України спостерігатиметься погіршення погодних умов. Зокрема сильна ожеледь на дорогах до кінця доби в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ.

Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.