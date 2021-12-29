Негода залишила без світла півтори сотні населених пунктів у шести областях

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Сьогодні в Україні знеструмленими залишилися понад 165 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов, пояснює пресцентр ДСНС.

Станом на ранок, 29 грудня внаслідок ускладнення погоди (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 165 населених пунктів у таких областях:

Херсонська – 65,

Дніпропетровська – 46,

Миколаївська – 23,

Запорізька – 17,

Донецька – 13,

Сумська – один.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, через снігопад в Україні у двох областях обмежено рух автотранспорту.

Напередодні на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.