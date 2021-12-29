Негода залишила без світла півтори сотні населених пунктів у шести областях
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Сьогодні в Україні знеструмленими залишилися понад 165 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов, пояснює пресцентр ДСНС.
Станом на ранок, 29 грудня внаслідок ускладнення погоди (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 165 населених пунктів у таких областях:
- Херсонська – 65,
- Дніпропетровська – 46,
- Миколаївська – 23,
- Запорізька – 17,
- Донецька – 13,
- Сумська – один.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося, через снігопад в Україні у двох областях обмежено рух автотранспорту.
Напередодні на півдні України почався крижаний апокаліпсис.
Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.
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