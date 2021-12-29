  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Негода залишила без світла півтори сотні населених пунктів у шести областях

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники ДСНС залучались до ліквідації негоди - Негода залишила без світла півтори сотні населених пунктів у шести областях
    Рятувальники ДСНС залучались до ліквідації негоди
    фото: dsns.gov.ua

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Сьогодні в Україні знеструмленими залишилися понад 165 населених пунктів у шести областях. Причиною тому є погіршення погодних умов, пояснює пресцентр ДСНС.

    Станом на ранок, 29 грудня внаслідок ускладнення погоди (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту (ЛЕП) знеструмлено 165 населених пунктів у таких областях:

    • Херсонська – 65,
    • Дніпропетровська – 46,
    • Миколаївська – 23,
    • Запорізька – 17,
    • Донецька – 13,
    • Сумська – один.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Як повідомлялося, через снігопад в Україні у двох областях обмежено рух автотранспорту.

    Напередодні на півдні України почався крижаний апокаліпсис.

    Нагадаємо, протягом найближчих двох днів в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема на півдні та в центрі інтенсивні снігопади та ожеледиця.

    Читайте також:

    Теги: ДСНС електроенергія Україна снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Негода залишила без світла півтори сотні населених пунктів у шести областях