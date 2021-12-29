Під Києвом «швидка» знесла електроопору (фото, відео)

У результаті ДТП отримали травми водій та медик швидкої допомоги

У Софіївській Борщагівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю машини швидкої допомоги: автівка врізалась в електроопору. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Аварія трапилася на вулиці Пушкіна.

Поліцейські розповіли знімальній групі, що карета швидкої їхала на виклик з Києва. Заїжджаючи в приватний сектор, водій врізався в електроопору, після чого бетонний стовп впав на машину.

Травми отримав водій та медик, який сидів попереду. Однак керівництво швидкої медичної допомоги запевнило, що, попередньо, травми не серйозні.

На місці працювали рятувальники, які розбирали наслідки аварії для того, аби розблокувати проїжджу частину.

Також на місці працювали правоохоронці, які з’ясовували всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 28 грудня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Лобановського в Києві. Шматки побитих автомобілів розкидані по всій дорозі.