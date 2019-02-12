Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару



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Перехід звільнено від стихійної торгівлі Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Комунальники провели демонтаж незаконних торговельних точок

Перехід перед «трубою» Центрального залізничного вокзалу у Києві повністю вивільнено від нелегальної торгівлі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Останній демонтаж співробітники КП «Київблагоустрій» провели вночі.

Андрєєв продемонстрував ранкові фото порожнього переходу.

«Знаю, скільки нарікань в киян викликала оця перемичка. І тепер, після чергового прибирання цього «мурашника» вокзальна поліція просто зобов’язана утримати ситуацію», - зазначив він.

Як повідомлялося, 1 лютого комунальники почали демонтаж незаконних торговельних точок на Центральному залізничному вокзалі Києва.