Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
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Розсилка
Перехід звільнено від стихійної торгівлі
Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
Комунальники провели демонтаж незаконних торговельних точок
Перехід перед «трубою» Центрального залізничного вокзалу у Києві повністю вивільнено від нелегальної торгівлі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.
Останній демонтаж співробітники КП «Київблагоустрій» провели вночі.
Андрєєв продемонстрував ранкові фото порожнього переходу.
«Знаю, скільки нарікань в киян викликала оця перемичка. І тепер, після чергового прибирання цього «мурашника» вокзальна поліція просто зобов’язана утримати ситуацію», - зазначив він.
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Як повідомлялося, 1 лютого комунальники почали демонтаж незаконних торговельних точок на Центральному залізничному вокзалі Києва.