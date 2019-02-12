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    Новини

    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару

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    Перехід звільнено від стихійної торгівлі - Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
    Перехід звільнено від стихійної торгівлі
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

    Комунальники провели демонтаж незаконних торговельних точок

    Перехід перед «трубою» Центрального залізничного вокзалу у Києві повністю вивільнено від нелегальної торгівлі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    Останній демонтаж співробітники КП «Київблагоустрій» провели вночі.

    Андрєєв продемонстрував ранкові фото порожнього переходу.

    «Знаю, скільки нарікань в киян викликала оця перемичка. І тепер, після чергового прибирання цього «мурашника» вокзальна поліція просто зобов’язана утримати ситуацію», - зазначив він.

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    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару
    Перехід біля Центрального залізничного вокзалу очистили від базару

    Як повідомлялося, 1 лютого комунальники почали демонтаж незаконних торговельних точок на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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    Київ благоустрій поліція МАФи
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