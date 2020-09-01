Перший день осені в Києві встановив температурний рекорд



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Ніч 1 вересня у Києві була надзвичайно теплою

Тепла ніч у столиці побила рекорд 2004 року

Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Уночі температура повітря не опустилася нижче +21,9°С. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С.

За прогнозом синоптиків, в Україні у вівторок, 1 вересня, спекотна погода, температура вдень буде від 22 до 36°, дощі та грози можливі лише на заході. У Києві сьогодні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря у липні в Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С.

Загалом було 8 днів з температурою повітря вище 30°С.

Синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.