  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перший день осені в Києві встановив температурний рекорд

    • Розсилка
    Ніч 1 вересня у Києві була надзвичайно теплою - Перший день осені в Києві встановив температурний рекорд
    Ніч 1 вересня у Києві була надзвичайно теплою

    Тепла ніч у столиці побила рекорд 2004 року

    Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Уночі температура повітря не опустилася нижче +21,9°С. Попереднє рекордне значення 2004 року +18,9°С перевищено аж на 3,0°С.

    За прогнозом синоптиків, в Україні у вівторок, 1 вересня, спекотна погода, температура вдень буде від 22 до 36°, дощі та грози можливі лише на заході. У Києві сьогодні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря у липні в Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С. 

    Загалом було 8 днів з температурою повітря вище 30°С.

    Синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.

    прогноз погоди Київ рекорд повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ