Мало опадів і спекотно: кліматологи підбили підсумки липня в Києві



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У липні у Києві вісім днів з температурою повітря вище 30°С.

Середньомісячна температура повітря у липні в Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Найхолодніше було 8 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,7°С, а найспекотніше - 29 липня, коли максимальна температура після полудня досягла +32,7°С.

Загалом було 8 днів з температурою повітря вище 30°С.

У липні опадів у Києві випало лише 46,5 мм, що склало 53% кліматичної норми за місяць.

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 3 серпня, буде визначатися антициклоном Claws, який принесе в країну суху та переважно сонячну погоду.

Раніше синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.