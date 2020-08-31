Окупованим Кримом пронісся смерч (відео)
Смерч помітили поблизу Євпаторії.
В окупованому Криму місцеві жителі зняли на відео смерч. Відео природного явища опубліковано в Instagram.
Зазначається, що смерч помітили поблизу Євпаторії.
«У Криму зняли торнадо - очевидці повідомляють, що з'явився він поблизу Євпаторії і було видно в Сакському і Чорноморському районах», - йдеться у підписі до відео.
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В Крыму сняли торнадо - очевидцы сообщают, что появился он вблизи Евпатории и был виден в Сакском и Черноморском районах. Время жизни такого торнадо - от 15 до 30 минут. Диаметр всесокрушающего смерча может варьироваться от 5 до 200 метров. Мы никогда не видели торнадо вблизи. А вы? . . . #крым #крым2020 #крымотдых #евпатория #евпатория2020 #евпаторияотдых #торнадо #катаклизмы #катаклизмыприроды #вихрь #природа #торнадокрым #somali #somalinews
Час життя такого смерчу від 15 до 30 хвилин, діаметр смерчу може досягати 200 метрів.
Як повідомляв директор Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда, в Україні через зростання температури повітря зростає й кількість смерчів.
«У нас вони максиму третьої категорії, а так переважно 1-2 категорії, як правило значних збитків не наносять. Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат», — додав Кульбіда.
Нагадаємо, на початку літа у Херсонській області в селі Хорли зафіксували смерч.
Також повідомлялося, що біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.