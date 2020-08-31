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    Суспільство

    Окупованим Кримом пронісся смерч (відео)

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    Час життя такого смерчу від 15 до 30 хвилин, діаметр смерчу може досягати 200 метрів - Окупованим Кримом пронісся смерч (відео)
    Час життя такого смерчу від 15 до 30 хвилин, діаметр смерчу може досягати 200 метрів

    Смерч помітили поблизу Євпаторії.

    В окупованому Криму місцеві жителі зняли на відео смерч. Відео природного явища опубліковано в Instagram.

    Зазначається, що смерч помітили поблизу Євпаторії.

    «У Криму зняли торнадо - очевидці повідомляють, що з'явився він поблизу Євпаторії і було видно в Сакському і Чорноморському районах», - йдеться у підписі до відео.

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    В Крыму сняли торнадо - очевидцы сообщают, что появился он вблизи Евпатории и был виден в Сакском и Черноморском районах. Время жизни такого торнадо - от 15 до 30 минут. Диаметр всесокрушающего смерча может варьироваться от 5 до 200 метров. Мы никогда не видели торнадо вблизи. А вы? . . . #крым #крым2020 #крымотдых #евпатория #евпатория2020 #евпаторияотдых #торнадо #катаклизмы #катаклизмыприроды #вихрь #природа #торнадокрым #somali #somalinews

    Допис, поширений Somali.news (@somali.news)

     Час життя такого смерчу від 15 до 30 хвилин, діаметр смерчу може досягати 200 метрів.

    Як повідомляв директор Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда, в Україні через зростання температури повітря зростає й кількість смерчів.

    «У нас вони максиму третьої категорії, а так переважно 1-2 категорії, як правило значних збитків не наносять. Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат», — додав Кульбіда.

    Нагадаємо, на початку літа у Херсонській області в селі Хорли зафіксували смерч.

    Також повідомлялося, що біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.

    Крим клімат повітря ураган Instagram
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