Окупованим Кримом пронісся смерч (відео)



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Час життя такого смерчу від 15 до 30 хвилин, діаметр смерчу може досягати 200 метрів

Смерч помітили поблизу Євпаторії.

В окупованому Криму місцеві жителі зняли на відео смерч. Відео природного явища опубліковано в Instagram.

Зазначається, що смерч помітили поблизу Євпаторії.

«У Криму зняли торнадо - очевидці повідомляють, що з'явився він поблизу Євпаторії і було видно в Сакському і Чорноморському районах», - йдеться у підписі до відео.

Час життя такого смерчу від 15 до 30 хвилин, діаметр смерчу може досягати 200 метрів.

Як повідомляв директор Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда, в Україні через зростання температури повітря зростає й кількість смерчів.

«У нас вони максиму третьої категорії, а так переважно 1-2 категорії, як правило значних збитків не наносять. Боятися масштабних проявів смерчів в Україні не варто, у нас не той клімат», — додав Кульбіда.

Нагадаємо, на початку літа у Херсонській області в селі Хорли зафіксували смерч.

Також повідомлялося, що біля Приморського Одеської області було зафіксовано два смерчі.