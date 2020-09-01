Вересень в Україні розпочнеться зі спеки до +36° та дощів



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У Києві сьогодні буде хмарно, проте повітря прогріється до +32°

У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях очікуються значні дощі

В Україні у вівторок, 1 вересня, синоптики прогнозують спекотну погода, температура вдень буде від 22 до 36°, дощі та грози можливі лише на заході.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«1 вересня у західних областях мінлива хмарність; короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вранці та вдень на крайньому заході значні дощі; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території невелика хмарність; без опадів; вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, на сході країни подекуди 10-13°, вдень 31-36°, у північних областях 27-32°», – зазначається у повідомленні.

Також синоптики додали, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях очікуються значні дощі.

У Києві сьогодні буде хмарно, проте без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.