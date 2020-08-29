Українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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29-31 серпня, опадів в Україні не очікується

В Україні сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«За інформацією Укргідрометцентр, 29-30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 22 серпня, на сході грецького острову Мані почалися масштабні лісові пожежі. Місцева влада евакуювала п’ять сіл, які розташовані поблизу місця пожежі. Наразі пожежники повідомляють про два осередки займання у районі Лангадаса.

Як повідомлялося, через лісову пожежу на південному заході Іспанії були евакуйовані 250 місцевих жителів. За перше півріччя в Іспанії було зареєстровано 3607 пожеж.

Зазначимо, погода в Україні у суботу, 29 серпня, буде теплою та сонячною. На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +8... +13 градусів, вдень +26... +31 градус. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9... +14 градусів, вдень +24... +29 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +9... +14 градусів, вдень +26... +31 градус. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +10... +15 градусів, вдень +23... +28 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +11... +16 градусів, вдень +27... +32 градуси. 29 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі +12... +14 градусів, вдень +26... +28 градусів.

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