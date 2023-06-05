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Перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Кияни виступили проти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перейменування вулиці Скоропадського на ексмера Омельченка. Кияни виступили проти
Вулиця Павла Скоропадського у Києві
фото ілюстративне

У петиції наголошується, що за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків

Петиція проти перейменування вулиці Павла Скоропадського у Києві на вулицю Олександра Омельченка вже набрала 6043 голоси. Для розгляду петиції Київрадою достатньо 6 тисяч голосів. Про це йдеться на сторінці електронної петиції на сайті Київради.

Автор петиції пояснює, що за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків.

«Він та його команда розірвали на дві частини трамвайну мережу міста, що стало однією з причин транспортного колапсу, який кияни спостерігають і до сьогодні. Саме в ті часи була зароджена концепція громадського транспорту, за якою наземним маршрутам КП «Київпастранс» відводилася другорядна роль після приватних перевізників. Не можна не згадати і про те, що саме з часів головування Олександра Олександровича тягнуться історії найскандальніших київських забудов: у Протасовому Яру, на Осокорківських озерах, на перехресті вулиць Нижній Вал і Костянтинівська (Монстр на Подолі) тощо», – йдеться в тексті.

Крім усього, Омельченко відзначився і трьома смертельними ДТП у 2009, 2011 та 2015 роках відповідно.

«У січні 2023 року через «Київ Цифровий» було проведене опитування щодо перейменування, про яке йдеться у петиції. 74,2% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували проти такого рішення. Серед киян відсоток голосів «проти» склав 55,5, що так само становить більшість. Отже, містяни сказали своє чітке «ні» й проводити перейменування всупереч їхній волі – висловити свою неповагу до Києва», – додає автор.

З огляду на вищезазначене, закликають не допустити підтримання Київською міською радою поданого 25 травня проєкту рішення «Про перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі міста Києва» та будь-якого іншого аналогічного за змістом. Натомість щодо перейменування вулиці Павла Скоропадського для уникнення дублювання назви з вулицею Гетьмана Павла Скоропадського варто провести повторне голосування в «Києві Цифровому».

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко відповів на петицію, яка пропонує перейменувати одну з вулиць Києва на честь загиблого Героя України та командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла. Це питання мер обіцяє винести на електронне голосування. 

Теги: Київ Олександр Омельченко вулиця

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