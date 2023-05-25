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У Молдові зареєстрували законопроект про перейменування Дня перемоги 9 травня

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Молдові зареєстрували законопроект про перейменування Дня перемоги 9 травня
депутати від PAS пропонують перейменувати День перемоги
фото з відкритих джерел

Партія президентки Молдови хоче перейменувати День перемоги 9 травня

Депутати від молдовської партії влади «Дія і солідарність» (PAS) зареєстрували в парламенті законопроєкт про перейменування Дня перемоги 9 травня на День пам'яті, який пропонують відзначати 8 травня. Про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з проєктом закону, депутати від PAS пропонують перейменувати День перемоги на День пам'яті та примирення в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні. При цьому пам'ятні заходи в Молдові, як і в країнах Європи, відбуватимуться 8 травня.

Автори ініціативи вважають, що це необхідно, аби перейти до «інтерпретації та сприйняття без супутньої ідеології деяких історичних подій, пов'язаних із Другою світовою війною, у молдавському суспільстві».

 Водночас автори проєкту зазначають, що він не ставить за мету гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.

Ініціативу PAS обговорять на засіданні парламенту вже в четвер, 25 травня.

Раніше повідомлялося, що у Росії відреагували на заяву президентки Молдови Майї Санду про арешт диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до країни. 

До слова, у Молдові держслужбовці отримували листи з погрозами.

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Теги: відео партії арешт

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