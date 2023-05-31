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Перейменування вулиці на честь Да Вінчі. Кличко відповів на петицію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перейменування вулиці на честь Да Вінчі. Кличко відповів на петицію
Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бою під Бахмутом
фото з відкритих джерел

Питанян про перейменування вулиці на честь Да Вінчі Кличко винесе на електронне голосування

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на петицію, яка пропонує перейменувати одну з вулиць Києва на честь загиблого Героя України та командира спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла. Це питання мер обіцяє винести на електронне голосування. Про це йдеться на сайті Київради.

Петицію подала акторка Ада Роговцева. Вона запропонувала назвати на честь Коцюбайла вулицю Німанську — названу на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю росії. Петиція менш ніж за п’ять годин після публікації зібрала навіть більше голосів, ніж потрібно для відповіді.

Кличко зазначив, що влада Києва вже працює над перейменуванням об'єктів, назви яких були пов'язані з Росією або її союзниками. Зокрема, 18 травня місцева рада вирішила перейменувати ще низку об'єктів: тепер Київрада збиратиме пропозиції, щоб винести нові назви на голосування.

«Керуючись положеннями особливої процедури перейменування, пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць у місті Києві на честь Дмитра Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування», – зазначає мер.

Нагадаємо, Герой України, комбат 67-ї окремої механізованої бригади Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня в бою під Бахмутом. Йому було всього 27 років.

Теги: Дмитро Коцюбайло Київ Віталій Кличко петиція

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