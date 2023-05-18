Київрада перейменувала кілька станцій метро та низку вулиць

Станція «Площа Льва Толстого» отримала назву «Площа Українських героїв»

Сьогодні, 18 травня, депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станція метро «Дружби народів» відтепер стала «Звіринецькою» на честь історичної назви місцевості, відомої з часів Київської Русі. А станція «Площа Льва Толстого» отримала назву «Площа Українських героїв».

Депутати Київради також підтримали рішення перейменувати одну з майбутніх зупинок «підземки», які будуються на Виноградарі. Мова йде про проєктну станцію метро «Проспект Правди», яку перейменували на «Варшавську» з метою вшанування Варшави – міста-побратима Києва. До того ж майбутня станція метрополітену знаходиться поруч з Варшавським житловим масивом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також перейменовано низку вулиць:

Генерала Матикіна у Голосіївському районі;

провулку Левітана у Голосіївському районі міста Києва на провулок Миколи Бурачека;

Ріхарда Зорге у Святошинському районі міста Києва на вулицю Василя Єрошенка;

Олександра Пироговського у Солом'янському районі міста Києва на вулицю Григорія Кочура;

Матросова у Деснянському районі міста Києва на вулицю Опанаса Заливахи;

Волго-Донського у Дарницькому районі міста Києва на провулок Надії Світличної;

вулиці Пролетарської та провулку Пролетарського у Голосіївському районі міста Києва на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької відповідно;

провулку Червонозаводського у Святошинському районі міста Києва на провулок Анатолія Базилевича;

провулку Суворова у Дарницькому районі міста Києва на провулок Ніни Строкатої;

вулиці Станюковича у Дніпровському районі міста Києва на вулицю Любов Малої;

вулиці Марії Боровиченко у Голосіївському районі міста Києва на вулицю Віри Ґедройць;

Петрівську алею на алею Магдебурзького права.

Раніше Київрада пояснила, чому перейменування станції метро «Варшавська» переносилося.

Нагадаємо, що парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.